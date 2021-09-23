В тройке лучших!

В радио-рейтинге «Спутник FM» – в тройке самых слушаемых радиостанций

Каждый день на работе и дома, в транспорте и в магазине мы слушаем радио. Оно спасает нас от скуки, просвещает, информирует, вдохновляет. Оно помогает преодолеть кризисы и сохранить надежду в сложных ситуациях. Настоящий спутник по жизни для сотен тысяч жителей Башкортостана – радио «Спутник FM» – отмечает 20-летний юбилей. И к этой дате станция подошла с отличными аудиторными результатами: в радио-рейтинге «Спутник FM» – в тройке самых слушаемых радиостанций.

Галим Якупов – исполнительный директор Исполкома Всемирного Курултая башкир, директор радио ГУП ТРК «Башкортостан» 2000-2004 г.г.

В 2000 году Радио «Башкортостан» вещало лишь в определенные часы на волне всероссийского радио, и было двуязычным. То есть на одной радиочастоте можно было слушать передачи как на русском, так и на башкирском языках. Это было крайне неудобно: слушателям приходилось постоянно переключаться или вовсе выключать радио. Ведь слушать передачу, не зная языка и не понимая сути, никто не будет. И тогда родилась идея создать две радиостанции: национальную, которая вещала бы только на башкирском и татарском языках и русскоязычную.

И здесь нужно отдать должное директору холдинга ГУП ТРК «Башкортостан» того периода Рамису Давлетбаеву и руководителю предприятия «Спутник Телеком» Салавату Амирхановичу Кильдину. Им удалось не только убедить руководство республики в необходимости создания радиостанций, но и выбить для этого частоты в федеральном центре, получить лицензии на вещание. При поддержке правительства предприятие «Спутник Телеком» установило на территории республики десятки радиопередатчиков, что позволило доставлять радиосигнал практически в каждый уголок Башкортостана.

Интересна история рождения названий радиостанций. Руководству республики был представлен на утверждение целый список. Там были разные варианты, порой даже экзотические. Например, одно из названий звучало так: «Радио Мадина». Однако выбор пал на вариант «Юлдаш». Так на частоте 105.5 в Уфе заиграла всем ныне известная национальная радиостанция. А когда пришла лицензия на русскоязычную станцию, Муртаза Губайдуллович Рахимов сказал: «Ну, раз есть радио «Юлдаш», то русского собрата назовем "Спутником"». Так и родился «Спутник FM» на частоте 107.0.

Фанур Ягафаров – генеральный директор ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», директор радио ГУП ТРК «Башкортостан» 2004 -2016 г.г.

За 20 лет жизни «Спутник FM» неоднократно менял свое лицо: было время, когда станция играла только русскую музыку, был период, когда она принимала молодежную направленность.… Но при этом у «Спутника» всегда был свой конёк – местные новости, из которых каждый житель мог узнать, что происходит в родной республике и в Уфе. Именно за местными новостями в первую очередь и приходит на эту волну слушатель.

В 2013 году радиостанция провела серьезные исследования. С помощью авторитетной международной исследовательской компании изучили радиорынок Уфы, выяснили тематические и музыкальные предпочтения жителей столицы. И вот на основе результатов этих исследований и был рожден тот формат «Спутник FM», который каждый может слышать сейчас. Проведенный ребрендинг станции послужил толчком к росту аудитории.

«Спутник FM», на мой взгляд, станция особенная не только для нашего региона, но и, возможно, для радиоиндустрии страны. Потому что в России вещают станции государственные и коммерческие. Для первых главной задачей является адекватная трансляция с точки зрения государства на мир и общественные процессы, для вторых главное – высокая доходность. А «Спутник FM» – это уникальный микс. Будучи государственной, имея существенный объем информационного и новостного контента, «Спутник FM» сохраняет свою музыкальность, собирает большую слушательскую аудиторию и остается коммерчески эффективным.

Рустам Зарафутдинов – директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Сегодня в Уфе вещает 25 FM-станций, преимущественно музыкальных. Большинство из них – федеральные сетевые бренды. Конкурировать с федералами крайне сложно, а, главное, дорого. Тем не менее «Спутнику» это удается. Сегодня ежесуточная аудитория радио «Спутник FM»» насчитывает 120 тысяч человек (данные компании MediaScope на июнь 2021 г.). Это третье место среди всех 25 станций Уфы. Выше «Спутника» в рейтинге только федеральные бренды «Европа плюс» и «Дорожное радио». А по количеству слушателей в усредненном 15 минутном отрезке времени «Спутник FM» вовсе вторые, уступая лишь «Европе плюс». Такого высокого результата радиостанция добилась впервые за 20 лет своей истории. И в этом успехе огромная заслуга не только коллектива. Нас поддерживает руководство республики и Глава региона Радий Фаритович Хабиров.

Танзиля Ульмясбаева – директор радио ГУП ТРК «Башкортостан»

«Спутник FM»» – это региональная сеть. Это 38 передатчиков, которые обеспечивают доставку сигнала по всей республике. Поэтому необходимо создавать контент, который был бы интересен как жителям миллионного мегаполиса, так и слушателям сел и малых городов Башкортостана. Это очень сложная задача, но «Спутнику» удается ее решать.

В копилке радиостанции множество наград различных международных и российских профессиональных конкурсов. Есть в стране свой радио-оскар. Это национальная премия в области радиовещания «Радиомания». Так вот у «Спутника» девять радио–оскаров (!). Редкая региональная радиостанция в нашей стране может похвастаться таким количеством наград. Национальная премия «Радиомания» – это наивысшая оценка нашей работы профессиональным сообществом страны. И получить такую оценку совсем непросто.

Роза Тухбатова – главный редактор «Спутник FM»

Коллектив «Спутника» живет и работает в Уфе, и потому нам близки и понятны чаяния, переживания и возмущения наших сограждан. Мы знаем, чем живет наш город и республика, и рассказываем об этом в нашем эфире. Ни одно значимое событие Уфы и республики не проходит мимо информационной службы радио «Спутник FM». Мы предлагаем слушателям знакомые и любимые всеми хиты 90-х и 00-х. Причем, я с уверенностью могу сказать, что это действительно любимые композиции. Потому что каждая песня, которая звучит в нашем эфире, была протестирована уфимцами. В ротацию попали только те, что набрали наибольшее количество голосов.

Мы – местные! И мы не боимся об этом заявлять, опасаясь, что будем восприняты как провинциальное, малоинтересное, захолустное радио. Мы современны, мы актуальны, мы мелодичны и при этом мы свои, родные. Поэтому слоган «Спутник FM – это уфимская волна» ежечасно звучит в вашем эфире.

Хотя словосочетание «Уфимская волна» это не только отражение сути радиостанции. Это еще и название музыкального конкурса, который «Спутник FM» проводит ежегодно на протяжении вот уже 10 лет. Мы ищем и находим таланты среди жителей республики – музыкантов, исполнителей, авторов песен. Помогает им опериться и сделать первые шаги на большую сцену. Благодаря «Уфимской волне» десятки талантливых исполнителей поверили в себя, вышли на российский уровень и завевали новые награды. Так, Алина Аминова (Гран-при конкурса 2012 года) выступает с концертами в Америке, Назгуль Отузова («Уфимская волна» 2016, 2018 г.г.) участвовала в шоу «Голос». А Яна Габбасова («Уфимская волна» 2017 года) стала победителем шоу «Голос».

2021–й юбилейный как для радио «Спутник FM», так и для конкурса «Уфимская волна». Финал этого музыкального состязания состоится в Конгресс-холле 30 ноября. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в эфире телеканала БСТ и в социальных сетях.

«Спутник FM» – 20 лет. Выросло целое поколение слушателей, для которых эта радиостанция была и остается любимой. Но есть и те, кто еще не открыл для себя «Спутник FM». Настройтесь на волну FM 107 в Уфе и, возможно, вы услышите то, что вам понравится.