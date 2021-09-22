Количество богатых семей в Башкирии сократилось почти вдвое

Башкирия замыкает десятку российских регионов с наибольшим сокращением богатых семей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Башкирии число семей с высоким достатком сократилось почти в два раза. Это следует из проведенного специалистами консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» исследования.

Статистика сформирована на основании опросных данных Росстата. В исследовании приняли участие 48 тысяч домохозяйств из всех российских регионов. Аналитики выяснили, что «число семей, которым средств достаточно, чтобы купить все» за ковидный год сократилось на 45,1%. Семейств с высоким достатком в первом квартале 2020 года насчитывалось 47 878, в тот же период в текущем году – 26 261.

Всего в республике зафиксировано 1 483 779 домохозяйств. Из исследования следует, что из данного числа богатыми себя считают 2,5% семей.

Башкирия замыкает десятку российских регионов с наибольшим сокращением богатых семей. В рейтинге республику обогнали Чувашия, Свердловская область, Коми, Кемеровская область, Ростовская область, Татарстан, Белгородская область, Дагестан и Москва. В столице, что характерно, состоятельных домохозяйств сократилось на 72,6%, или 356,4 тысяч.

В целом, как утверждают эксперты, финансовые возможности ухудшились у наиболее обеспеченных семей в 37 регионах России.

Стоит также отметить, что в рейтинге по доле богатых семей среди регионов страны Башкирия расположилась на 15 месте.

Напомним, средняя заработная плата в Башкирии составила 40 236 рублей. Такое заявление в прошлом месяце на оперативном совещании в правительстве республике сделал глава региона Радий Хабиров.

– Важный показатель, и к нему надо серьезно относится: впервые средняя заработная плата вышла за пределы 40 тысяч рублей – 40 236 рублей. Это не бог весть какая высокая [зарплата]. У нас довольно большое количество людей, у которых ниже средней заработная плата. Мы понимаем, что в среднем по России уровень средней заработной платы повыше. Есть куда двигаться, – отметил Радий Хабиров.