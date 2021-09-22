В Башкирии на трассе неравнодушные бросились спасать ветерана, который за рулем едва не вылетел с моста

Фото: Алсу Заманова

В Белорецком районе Башкирии произошла жуткая авария, в которой пострадал пожилой ветеран. О произошедшем в своих социальных сетях рассказала жительница Белорецка Алсу Заманова, которая вместе с другими неравнодушными оказала помощь мужчине.

ДТП произошло на мосту недалеко от реки Малый Инзер. Алсу рассказала «КП-Уфа» Заманова, что у пожилого мужчины есть проблемы со здоровьем и, по ее предположению, в какой-то момент у него отказали ноги. Пострадавший чудом остался жив: его автомобиль проломил ограждение моста и чуть было не рухнул с большой высоты вниз.

Алсу также поделилась, что фамилия мужчины – Исламгулов (имя выяснить ей не удалось), и ему 69 лет. Последствия аварии белоречанка зафиксировала на видео, на котором видно, что пострадавший носит китель с огромным количеством орденов.

Исламгулов рассказал девушке, что он военный медик, имеет звания полковника и Героя России. А близких родственников у него, по-видимому, совсем не осталось: по его словам, дети погибли на войне в Чечне.

Фото: Алсу Заманова

По словам Алсу Замановой, в тот день оказавшемуся в беде мужчине мало кто попытался помочь.

– Я просто в шоке от всего происходящего! Мне вообще обидно, что простые люди не остановились и не помогли ему. Мы остановились, он сидел в машине, весь в крови, кровь даже из носа у него текла. Совсем не знал, что ему делать. Думала, умрет, давление высокое у него было – поделилась с нами Алсу.

Алсу и другие очевидцы происшествия вызвали на помощь полицию и скорую помощь. Сейчас здоровьем Исламгулова занимаются белорецкие врачи. Медик-травматолог рассказал девушке, что пострадавший находится в госпитале с пневмонией.

Алсу Заманова до сих пор обеспокоена дальнейшей судьбой пострадавшего ветерана. Девушка даже опубликовала обращение на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях.

– Я чем смогла помогла! К сожалению, большего не смогу сделать – полномочий не хватит! Кабы его не отпустили одного, ведь он не знает куда ему нужно. Пожалуйста, не оставляйте его в беде! – призвала жительница Белорецка.