«Дистанционка» в школах и приостановка диспансеризации: какие новые ограничения ввели в Башкирии из-за коронавируса

Предположительно, дети пробудут на «дистанционке» 2 недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии ситуация с коронавирусом с каждым днем становится все более напряженной. Ежедневно регистрируется около 330 новых случаев ковида, при этом если ранее вирус в основном выявляли у взрослых людей, то сейчас все чаще коронавирус регистрируется и среди детей и подростков.

Так в региональном Минздраве сообщили, что в настоящий момент диагноз COVID-19 выставлен 339 детям: 240 из них находятся на амбулаторном лечении, еще 99 госпитализированы. Еще около двух тысяч несовершеннолетних находятся на карантине, поскольку либо контактировали с инфицированными, или находились с ними в одном помещении. Также заражены 300 педагогов, но в Минобре отмечают, что это довольно невысокая цифра, ведь большинство учителей привились до начала учебного года.

- Порядка 300 педагогов из 36 тысяч сейчас болеют. У нас процент вакцинации, наверное, один из самых высоких среди других социальных групп. 84% школьных учителей имеют двухкомпонентную прививку, — подчеркнул Айбулат Хажин.

Сейчас во всех школах и детских садах действует неукоснительное правило: если обнаруживается заболевший ребенок, то вся его группа или класс немедленно уходит на самоизоляцию. В ведомстве здравоохранения подчеркивают, что такой всплеск заболеваемости среди детей связан с началом учебного года, а также увеличением внутрисемейных очагов заражения.

Если в классе обнаружился заболевший – всех детей отправляют на карантин Фото: Евгения ГУСЕВА

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ НА ДИСТАНТЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ

Чтобы хоть как-то сдержать рост заболеваемости среди детей, власти Башкирии приняли решение в 12 районах республики отправить школьников на дистанционное обучение. Так с 22-23 сентября дистант будет организован для учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов в отдельных школах Абзелиловского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Чишминского, Мишкинского, Стерлибашевского и Янаульского районов. В общей сложности это 116 школ и почти 23,5 тысячи обучающихся, что составляет 4,5% от общего количества школьников республики.

При этом начальная школа и выпускные классы продолжат учиться очно. По планам на «удаленке» дети пробудут всего две недели, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Сколько в реальности ученикам придется провести за компьютером – покажет время.

- Решение о переводе на дистанционное обучение указанных классов и районов принимает муниципальный оперштаб с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в каждой школе, - подчеркнули в региональном Минобре. - Мы поручили муниципалитетам обеспечить учащихся необходимыми гаджетами, чтобы дети могли обучаться из дома. Если в населенном пункте нет интернета, будет работать доставка бумажных кейсов. Также на период дистанционного обучения все ученики из льготной категории получат бесплатные продуктовые наборы.

Более того, в Минобре заявили, что количество районов и школ, которые уйдут на дистанционное обучение, может увеличиться.

- Я не исключаю, что если будет наблюдаться рост заболевших детей в остальных образовательных организациях, возможно, <…> будет принято решение о переводе на дистанционный режим обучения. Прошу отнестись родителей к данной ситуации с пониманием. Мы настраиваемся на то, что две недели позволят нам прервать цепочку заболевания в школах. После того, как ситуация начнет стабилизироваться, мы вернемся к традиционной форме обучения, - подчеркнул Айбулат Хажин.

КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОГРАНИЧАТ

Помимо дистанционного обучения власти Башкирии объявили о дополнительных ограничениях, которые пришлось ввести из-за ковидной пандемии.

Так Министерство спорта Башкирии после консультации с региональным Роспотребнадзором ввело на ограничение участие зрителей в спортивных мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях. Эта вынужденная мера будет действовать как минимум до 1 ноября 2021 года будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки в республике.

При этом в Минспорте отметили, что ограничение пока не касается посещения официальных матчей по футболу, хоккею и волейболу. Вопрос по участию зрителей на этих играх будет прорабатываться отдельно «с учетом максимально жестких санитарно-эпидемиологических требований».

В ТЕАТР – ТОЛЬКО СО СПРАВКОЙ

Также ужесточаются антиковидные ограничения в театрах и концертных залах Башкирии. В региональном Минкульте заявили, что теперь приобщиться к прекрасному можно только имея при себе QR-код о пройденной вакцинации или медтвод к ней, или справку, что вы за последние 6 месяцев переболели коронавирусом. Также нельзя забывать про защитные маски и другие меры предосторожности.

– Культурная жизнь на этом не останавливается. Ждём всех на представления и просим не забывать о справках и масках, - заявила замминистра культуры Башкирии Наталья Лапшина.

Пройти диспансеризацию в ближайшее время не получится, врачи выйдут на борьбу с ковидом Фото: Алексей ФОКИН

С ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

В свою очередь в региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что в Башкирии на 2 недели приостановлены плановая диспансеризация и проведение профилактических осмотров. Как объяснил глава ведомства Максим Забелин, такую инициативу выдвинули сами медики на заседании оперативного штаба, чтобы хоть как-то разгрузить систему первичного звена. Теперь врачи, которые ранее были заняты диспансеризацией, смогут помочь больным с коронавирусом.

– Мы разгрузили систему первичного звена, дали возможность врачам усилить направление по оказанию неотложной помощи пациентам с коронавирусом. Однако у нас стабильно на протяжении нескольких недель держится довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, а также традиционно увеличивается число заболевших ОРВИ и ОРЗ. Это также дополняет нагрузку на кабинеты неотложной помощи - отметил Забелин.