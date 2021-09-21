Когда в Уфе дадут отопление и куда жаловаться, если батареи холодные

В некоторых домах Уфы отопление пока не включили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в уфимской мэрии прошла пресс-конференция, посвященная подготовке города к новому отопительному сезону. С докладами о подготовке к зиме выступили чиновники городской администрации, представители МинЖКХ Башкирии, республиканского Госжилнадзора и поставщики тепла – МУП «УИС» и «БашРТС». Все как один заверили жителей башкирской столицы: для подачи отопления в дома все готово. Надо только немного подождать.

УРОКИ ПРОШЛОГО ГОДА

Первым на пресс-конференции выступил вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин. Среди прочего, он рассказал, почему же в прошлом году жители города получали такие большие счета за отопление.

- Причинами повышенного размера оплаты за отопление явились: первое - несоответствие площадей, используемых управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями для расчета платежей. Во-вторых, некорректная работа системы отопления в многоквартирных домах и длительное невыполнение мероприятий по энергосбережению, - заявил вице-мэр Уфы.

Марат Гайфуллин пояснил, что в этом году городские власти и поставщики тепла более тщательно подготовились к отопительному сезону. В частности, «провели мероприятия по энергосбережению» и провели всевозможные ревизии, ремонты и так далее.

- По указанию главы республики был создан штаб по отоплению. В рамках его работы организован колл-центр, который заработает с 22 сентября по номеру +7 (347) 277-09-11. В тестовом режиме на сайте администрации города работает вклада «Уфа теплая». Там жители смогут оставлять свои заявки по корректности работы системы отопления и корректности начисления платы. Этот сервис заработает с 23 сентября, - отметил вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин.

КОГДА ПОТЕПЛЕЮТ БАТАРЕИ

В свою очередь, замминистра ЖКХ Ильдар Хамзин заявил, что все города и районы Башкирии уже сдали так называемые «паспорта готовности» к новому отопительному сезону. По его словам, произошло это еще 15 сентября.

- Это означает, что жилфонд и социальные объекты к приему тепла готовы. В 45% домов в республике тепло уже подано, но работы по энергосбережению будут продолжены в течение всего отопительного периода, - подчеркнул Ильдар Хамзин.

Другой заместитель министра ЖКХ Башкирии, Марат Шангареев, уточнил, что в тех домах, где нет теплосчетчиков, придется платить за отопление по тарифу за весь сентябрь. Даже если тепло дадут в самом конце этого месяца.

- У нас отопительный сезон длится восемь месяцев, так как мы перешли на оплату по факту. За каждый месяц плата за отопление начисляется равномерно, по тарифу, – сообщил чиновник. Также он подчеркнул, что, поскольку отопительный сезон не может быть более восьми месяцев, то жильцы таких домов не получат квитанции за отопление в мае следующего года. Даже если в этом месяце на несколько дней сохранится подача тепла.

По словам вице-мэра Марата Гайфуллина, в Уфе есть порядка 1000-1200 жилых многоквартирных домов, где не установлены теплосчетчики.

Так когда же в домах уфимцев потеплеют батареи? Ведь как отметили и поставщики тепла и представитель региональных властей, для этого все готово. Напомним, по закону отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха достигает 8 градусов Цельсия и ниже пять дней подряд. В минувший понедельник, 20 сентября, на оперативном совещании в республиканском Кабмине, глава Башкирии Радий Хабиров предложил перенести дату подключения тех домов, где еще не успели включить батареи. Так как в ближайшие дни в регионе ожидается потепление. В этой связи в администрации Уфы решили не торопиться с подачей отопления – распоряжение о подаче тепла в дома уфимцев пока не подписано.

- По данным Гидрометцентра сегодня третий день, когда среднесуточная температура ниже +8 градусов Цельсия, - подчеркнул вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин. – Все зависит от прогноза и от фактической погоды. Пока, естественно, дата (подключения отопления в домах – Ред.) не определена. Закон предполагает, что эта дата определяется исходя из температуры, но мы – не предсказатели.