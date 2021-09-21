Погибший в пожаре подросток и разбившиеся в аварии молодые ребята: какие громкие ЧП происходили в Башкирии на прошлой неделе

Из-за чего произошел пожар, в котором сгорел подросток - выясняют следователи

Минувшая неделя выдалась в Башкирии очень неспокойной: едва ли не каждый день регистрировались смертельные аварии, пожары, несчастные случаи. Вспомним самые громкие события, которые обсуждали жители республики.

В УФЕ ЖЕНЩИНА УПАЛА С 19 ЭТАЖА

Несчастный случай произошел 13 сентября в Уфе – на улице Злобина с высоты 19-этажного дома упала 45-летняя женщина. Следователи следов криминала не обнаружили, все указывало на несчастный случай.

А вот для местных жителей смерть женщины показалась едва ли не мистической. Все дело в странном кровавом пятне, обнаруженным возле квартиры, где жила погибшая. Его происхождение так и осталось невыясненным.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ РАЗБИЛСЯ НА ТРАССЕ, ПЕРЕГОНЯЯ МОТОЦИКЛ

14 сентября стало известно о гибели известного среди местных байкеров мотоциклиста Александра Мельникова. 30-летний парень приобрел в Челябинске новый мотоцикл и перегонял его в Башкирию, когда попал в ДТП. Как оказалось, отец Александра, который ехал впереди на машине, резко затормозил, а мотоциклист не успел среагировать на маневр, из-за чего сначала столкнулся с машиной, а потом влетел под фуру и мгновенно погиб.

ПОДРОСТОК ИЗ БАШКИРИИ ЗАЖИВО СГОРЕЛ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

В ночь на 15 сентября в деревне Старобайрамгулово Учалинского района вспыхнул небольшой бревенчатый дом. Проливая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тело 15-летнего подростка. Как рассказали соседи, мальчик воспитывался в не очень благополучной семье – его мать увлекалась выпивкой, и в ту роковую ночь отсутствовала дома. Сейчас в обстоятельствах гибели ребенка и причинах пожара разбираются следователи.

МУЖЧИНУ НА ТРАССЕ ДВА РАЗА СБИЛИ И ПЕРЕЕХАЛИ МАШИНЫ

Трагедией завершился пятничный вечер для 32-летнего жителя Чишминского района. Радмир С. возвращался пешком домой поздно вечером вдоль трассы, когда его, не заметив в темноте, сначала сбила 25-летняя девушка на «Ладе Калине», а когда несчастного отбросило на встречную полосу, то он попал под колеса иномарки «Шкода Октавиа». Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть мужчины. У погибшего осталась маленькая дочь и жена, с которой он был в разводе, но не терял надежды воссоединить семью.

В УФЕ ПОД ОКНАМИ ВЫСОТКИ ОБНАРУЖИЛИ ТРУП ПОЛУРАЗДЕТОЙ ДЕВУШКИ

Жуткую картину обнаружили утром 17 сентября жители уфимской высотки-«корабля» на улице Кирова, 93. Там под окнами лежал труп девушки – причем полуобнаженный, нижнее белье у погибшей отсутствовало. Жители дома не смогли вспомнить, проживала ли погибшая в их доме или пришла к кому-то в гости. На месте происшествия весь день работали следователи и криминалисты, но до сих пор неясно – был ли это несчастный случай, или девушку намеренно скинули с высоты. Причины смерти окончательно установит судмедэкспертиза.

18-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ ПОГИБ В ДТП, ЧЕТВЕРО ЕГО ДРУЗЕЙ В РЕАНИМАЦИИ

В ночь на воскресенье в Стерлибашевском районе произошла авария, унесшая жизнь 18-летнего парня. 20-летний житель Салавата за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Всего в автомобиле находились пятеро молодых людей от 16 до 20 лет. Их на скорой доставили в больницу и отправили в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, один из пассажиров – 18-летний юноша – скончался, не приходя в сознание.