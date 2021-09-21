Переболевшим COVID-19 россиянам будет доступна углубленная диспансеризация

Коронавирус внес свои изменения практически во все сферы нашей жизни. Коснулись они и граждан РФ, переболевших COVID-19

Коронавирус внес свои изменения практически во все сферы нашей жизни. Коснулись они и граждан РФ, переболевших COVID-19. Согласно новому постановлению правительства РФ от 18 июня 2021 г. N 927, с 1 июля 2021 каждый из переболевших коронавирусной инфекцией жителей России вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую значительный перечень дополнительных исследований, ранее не входивших в стандартный набор диспансеризации.

Эксперты ОМС подчеркивают, что углубленная диспансеризация будет проводиться в два этапа.

Первый этап углубленной диспансеризации направлен на выявление у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой

Документы, подготовленные в МЗ РФ, предусматривают, что Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой (если имеются жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее). После этого выполняется спирометрия или спирография (проверка функции легких). Кроме того, назначается общий (клинический) и биохимический анализы крови, а также - определение маркера тромбообразования - Д-димера. В рамках первого этапа проводится рентгенографии органов грудной клетки, если не выполнялась ранее в течение года. Пациентов также должен осмотреть врач-терапевт (участковый терапевт, врач общей практики).

Второй этап углубленной диспансеризации необходим для уточнения диагноза, если имеются соответствующие показания. В него включены эхокардиография (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);компьютерная томография легких(в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

«Если по результатам диспансеризации будут выявлены хронические неинфекционные заболевания (в том числе, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией), пациент ставится на диспансерное наблюдение. Также ему назначается соответствующее лечение и медицинская реабилитация, а, кроме того, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечает член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, Генеральный директор ООО «Капитал МС»Надежда Гришина.

Второй этап углубленной диспансеризации необходим для уточнения диагноза

Проводиться углубленная диспансеризация будет в медучреждениях по месту прикрепления, планируется, что запись на нее будет возможна не только при личном посещении медучреждения или по телефону , но и через портал «Госуслуги»

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию, контакты которой указаны на полисе ОМС.

Именно страховые медицинские организации осуществляют информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и, в первую очередь, при прохождении профилактических мероприятий. Ваша страховая медицинская организация пригласит вас на прохождение диспансеризации: по телефону, SMS, электронной или обычной почте, если, конечно, ваши контакты не менялись. Если же они изменились, обязательно проинформируйте об этом своих страховщиков. Также ваша страховая компания также обеспечит контроль за оказанием медицинской помощи, включая своевременную постановку на диспансерный учет, назначение лечения в случае наличия хронических заболеваний.

Рекомендуем не пренебрегать помощью сотрудников страховой медицинской организации, которая выдала вам полис ОМС в случае возникновения трудностей при прохождении диспансеризации. «Если у вас возникают трудности с оказанием медицинской помощи, например, не соблюдаются сроки ее оказания или вас просят оплатить лечение, вы можете и должны обратиться в свою страховую медицинскую организацию», - отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова. Если на полисе не указан номер телефона, то номер телефона контакт-центра можно узнать на сайте своей страховой компании. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После Вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы».

Также напоминаем, с 11 августа 2020 года вступил в силу закон, который предусматривает дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации. Такое положение включено в поправку в ст. 185 Трудового кодекса РФ. В соответствии с законодательным нововведением, в рамках диспансеризации, каждый гражданин страны в возрасте от 18 до 40 лет имеет право на один оплачиваемый выходной день один раз в три года. Для тех, кто старше 40 лет, предусмотрен ежегодный осмотр и, соответственно, один выходной день ежегодно. Граждане предпенсионного возраста, пенсионеры по возрасту или выслуге лет имеют право на законные два дня ежегодно.

В целях ускорения прохождения диспансеризации рекомендуем обращаться письменно или устно по телефону, используя следующие каналы:

- почта России, адрес: 450106, Республика Башкортостан, Уфимский район, г.Уфа, ул.Менделеева, д.128/1;

эл. почта oms.ufa@kapmed.ru ;

- через рубрику "задать вопрос" на сайте www.kapmed.ru.

- страховые представители ООО "Капитал МС" всегда на связи с вами 8-800-77-58-590; 8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный.

Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам!

Ваша компания Капитал Медицинское Страхование.