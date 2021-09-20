«Ранил одноклассниц и поджег класс»: какие ЧП происходили в башкирских школах

18 апреля 2018 года надолго запомнится ученикам школы в Стерлитамаке. Фото: соцсети

Сегодня всю Россию потрясла новость о ЧП в пермском университете. Там 18-летний студент вуза, вооруженный дробовиком, открыл стрельбу по студентам. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 24 - ранены.

Сразу же после случившегося глава Башкирии Радий Хабиров поручил межведомственному Совету общественной безопасности и министерству образования и науки республики усилить меры безопасности в учебных заведениях региона.

Пока следователи восстанавливают всю цепочку трагических событий, «КП-Уфа» решила вспомнить, какие ЧП происходили в башкирских учебных заведениях.

РАНИЛ ОДНОКЛАССНИЦ НОЖОМ И ПОДЖЕГ КЛАСС

18 апреля 2018 года ученик 9 «А» класса стерлитамкской школы №1 во время урока достал из рюкзака канцелярский нож и набросился на свою 15-летнюю одноклассницу. Перепуганной девочке удалось отбиться и выпрыгнуть в окно со 2 этажа. После этого Тимур А. (имя изменено – Ред.) ранил еще одну ученицу и ударил ножом в грудь 29-летнюю учительницу информатики Екатерину Першину, которая встала на защиту учеников. После этого Тимур достал припасенную канистру с бензином, облил и поджег класс, а потом попытался покончить с собой, но не успел.

Подросток чувствовал себя несчастным из-за насмешек сверсткников

В отношении школьника возбудили сразу несколько уголовных дел. Сам Тимур говорил, что уже много лет терпел насмешки и издевательства от сверстников, и решил им отомстить. В итоге по решению суда, который определил, что в момент нападения парень не осознавал свои действия, школьника отправили на лечение в психиатрическую клинику, где он находится до сих пор.

УФИМСКАЯ ШКОЛЬНИЦА НАБРОСИЛАСЬ С НОЖОМ НА СЕСТРУ

23 января 2020 года в уфимской школе №24 шестиклассница достала из портфеля принесенный из дома нож и дважды ранила свою подругу в живот. Ученицу доставили в реанимацию с разрывом печени и прооперировали, и вскоре она пошла на поправку. Следователям удалось выяснить, что школьницы приходились друг другу двоюродными сестрами и жили в одном доме, но часто ссорились. В итоге за поножовщину отвечали родители школьницы, а семью поставили на профилактический учет.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ УБИЛ ЖЕНУ ИЗ РЕВНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ

Еще одно громкое ЧП произошло 17 ноября 2020 года в селе Старые Киешки Кармаскалинского района. Там мужчина ворвался в детский сад, где его бывшая жена работала воспитателем, и из ревности несколько раз ударил ее ножом в грудь.

Мужчина убил бывшую жену, когда она отказалась к нему вернуться

При попытке сбежать душегуба задержал учитель физкультуры (детский сад находился в одном здании со школой – Ред.) и передал полиции. В итоге ревнивца приговорили к 12 годам заключения и штрафу в рамере 1 млн рублей.