В пандемию банки совершили колоссальный «цифровой» рывок

Зампредседателя правления, руководитель розничного бизнеса банка Уралсиб Станислав Тывес. Фото: Павел Жданов

Банки одними из первых реагируют на любые перемены в стране и мире. Пандемия за короткое время переформатировала банковский рынок, изменила и сами банки, и их клиентов. Об итогах этих изменений, новых тенденциях и перспективах развития банковской розницы – рассказал заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса банка Уралсиб Станислав Тывес.

Курс на «цифру»

Какие ключевые изменения произошли в 2020-м?

- В первую очередь это цифровизация и максимальное усовершенствование всех онлайн-процессов. Да, практически все банки в последние несколько лет двигались в этом направлении. Однако в период пандемии цифровизация приобрела взрывной характер, а количество возможностей для клиентов в онлайне серьезно выросло.

Если раньше банки фокусировались на развитии возможности онлайн-оформления потребительских кредитов, то со снижением клиентского потока в отделения в пандемию, банки стремились перевести в онлайн-формат максимально возможное количество продуктов и услуг.

– Мы в банке Уралсиб с 2016 года обеспечивали клиентам возможность полностью удаленного получения потребительского кредита, на данный момент у нас порядка 30% всех кредитов выдается в онлайн-банке, клиенту не нужно ничего подписывать, никаких бумаг, нужно подключиться онлайн-банку, подать заявку, и после одобрения деньги поступят на счет, – отмечает Станислав Тывес. – А вот с точки зрения курьерской доставки карточек, оформления пассивных продуктов, накопительных счетов, дебетовых карт – конечно, здесь банки делали колоссальный рывок.

Конечно же, при этом банки ориентировались на изменившиеся запросы клиентов. Так, в мае прошлого года Уралсиб запустил обновленную дебетовую карту «Прибыль» с процентом на остаток и кешбэком за покупки, дополнив продукт очень востребованными у клиентов опциями онлайн-оформления на сайте банка и курьерской доставки на дом. Клиенты оценили: 50% карт оформляется дистанционно, и большая часть их доставляется с курьером.

Еще один пример – ипотека, где развитие онлайн-сервисов тоже очень высокое. Как говорит Станислав Тывес, в Банке Уралсиб клиенту сейчас можно купить квартиру в ипотеку у застройщика и полностью провести сделку удаленно. Подписание сделки и регистрация происходит дистанционно, в итоге – меньше документооборота и бюрократии, процессы легче и дешевле, и для клиента в итоге выгоднее. Пока этими возможностями пользуются порядка 10% покупателей первички, но эксперт уверен, что в течение трех лет эта цифра может вырасти до 50%.

Люди вернулись к покупкам и кредитам

В целом, изменился ли спрос клиентов на кредитные продукты?

После того, как закончился период самых жестких ограничений, люди вернулись к привычной жизни и стали реализовывать свои насущные потребности, финансирование которых в том числе осуществлялось за счет заемных средств. Активно оформлялись кредиты на ремонты, покупку автомобилей, а льготные госпрограммы в этот период подстегнули рост ипотечного кредитования.

— В 2021 году мы видим очень серьезный рост кредитных портфелей по всем продуктам — и потребительскому кредитованию, и ипотеке, и автокредитам. Уралсиб демонстрирует рекордные цифры по объемам выдач, – рассказывает руководитель розницы Уралсиба.

Кредитный бум, вызванный отложенным спросом на кредитование и госпрограммами, — еще один из ярких трендов последних месяцев.

Управляющий филиалом банка Уралсиб в Уфе Марат Мамлеев. Фото: Павел Жданов

Здесь стоит отметить и высокие показатели розничного бизнеса в Башкортостане – только по итогам 2 квартала 2021 года в регионе выдано кредитных продуктов физлицам на сумму порядка 6 млрд рублей. Как отметил управляющий филиалом банка в Уфе Марат Мамлеев, для показателей на территории это новый исторический рекорд. Спрос на ипотеку, автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты держится на хорошем уровне.

Про ипотеку

Квартирный вопрос все так же актуален. Однако многие семьи сегодня стоят перед выбором: ждать или брать?

– Прошлый год прошел под знаком льготной ипотеки, – говорит Станислав Тывес. – Всего за время действия таких программ мы выдали льготную ипотеку чем 10 тысячам семей на сумму свыше 35 млрд рублей. Возможность получить в банках ипотечный кредит под 6,5% и ниже привлекала внимание заемщиков. В целом по итогам текущего года рынок вырастет, и объемы кредитования по отношению к прошлому увеличатся. Мы прогнозируем, что общая сумма ипотечных выдач в 2021 году у нас составит более 42 млрд рублей, и портфель превысит уровень в 110 млрд рублей.

Но после внесенных изменений в программу (сократилось количество регионов-участников, сумма кредита меньше, а ставка выше – прим. Авт), роста ставок и цен на недвижимость в период ажиотажного спроса, темпы роста ипотечного кредитования с июня текущего года заметно снизились. Примерно в это же время прекратили рост и цены на квартиры на рынке жилья.

Но рынок, по мнению Тывеса, все равно будет понемногу расти, хотя и не такими темпами, как в прошлом году. Что же касается вопроса «ждать или брать кредит?», эксперт рекомендовал исходить из конкретной ситуации. Если в покупке жилья нет срочной необходимости, то лучше подождать, поскольку в ближайшие 2-3 года возможно продолжение периода снижения ставок. Если ситуация срочная, и улучшение жилищных условий необходимо в ближайший год (люди вступили в брак, родился ребенок и т.д), то, безусловно, надо брать. Тем более, если клиент подходит под параметры льготных программ, надо брать однозначно, сейчас хороший момент для покупки.

Кстати, а какие прогнозы по этому продукту? Рассчитывать ли на пролонгацию?

- Что будет дальше – зависит от ключевой ставки и дальнейших решений правительства по льготным программам. Если ставка будет расти, наверное, возможен еще один виток льготной ипотеки, - полагает руководитель розницы Уралсиба.

Актуальные тренды

Какие продукты банка, кроме ипотеки, можно считать наиболее востребованными?

Банкиры сегодня видят серьезный рост спроса на потребительское кредитование – потребительские кредиты, кредитные карты. При этом клиенты перестали использовать кредитки как кошелек для снятия денег, а используют их как удобный инструмент для повседневных трат – укладываясь в льготный период и получая кешбэк за покупки. Еще один востребованный продут – доходные карты с процентом на остаток.

Сегодня пользователи банковских услуг не хотят просто хранить свои сбережения – они хотят увеличивать накопления. Какие варианты предлагают банки?

– С учетом того, что ключевая ставка растет, мы наблюдаем очень серьезный переток из депозитов в другие инструменты. Это и классические банковские инструменты – накопительные счета, дебетовые карты с ежедневным начислением процентов на остаток по карте. Это и рост интереса клиентов к инвестиционным продуктам: средства с депозитов перекладывались на брокерские счета, в акции и облигации, и даже более сложные инструменты. Думаю, эта тенденция будет развиваться, – считает зампред правления банка.

А вот, к примеру, ситуация: у человека есть определенная сумма. 100 тысяч рублей, 1 миллион… Что с ней делать?

- Если это 100 тысяч рублей, то лучше положить их на доходную карту с ежедневным начислением процентов на остаток. С такой суммой не стоит сильно экспериментировать, и не нужно их «замораживать», поскольку эти деньги всегда могут понадобиться, - говорит Станислав Тывес. - Если же мы рассматриваем 1 млн рублей, то как один из возможных вариантов: 50% положить на вклад, 20-25% отправить на дебетовую карту или накопительный счет, остальное – в инвестиционные инструменты, например, половину положить на брокерский счет в облигации, половину – в какие-то инвестиционные инструменты на выбор клиента. Но важно помнить: где выше потенциальная доходность, там и больше риска.