«Дочку не успели вытащить»: многодетная семья из Уфы, которая в пожаре потеряла ребенка, нуждается в помощи

Семья очень тяжело переживает потерю любимой дочери. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткого пожара в Калининском районе Уфы, в котором погибла 9-летняя девочка. Напомним, все случилось около 10 утра в СНТ «Ольховое» при поселке Федоровка. Там вспыхнул небольшой деревянный домик, принадлежавший многодетной семье. Когда на место происшествия прибыли пожарные, пламя уже полностью охватило дом, и уже обвалилась кровля.

Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» отец семейства, утром он, как обычно, отправился на работу, а 39-летняя жена с маленькими детьми остались дома.

- Из-за чего произошел пожар, еще сами толком не знаем. Вроде как из-за неисправной печки все вспыхнуло. Жена услышала сирену пожарного извещателя, бросилась выводить детей из дома. А вот дочку не успели вытащить, все уже полыхало, - со слезами рассказывает Ильнур Латыпов.

В пожаре пострадал еще один 15-летний мальчик – с ожогами и отравлением дымом он сейчас находится в ожоговом центре ГКБ №18 в Уфе, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

- Очень жаль семью. Такое горе. Супруги очень приличные, добропорядочные, детки у них просто загляденье. Сил им пережить это горе, - вздыхают соседи.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить точную причину возгорания и другие обстоятельства трагедии.

- На месте пожара в СНТ Ольховое, в котором погиб ребенок, работает следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. После завершения осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз и принято процессуальное решение, - отметили в региональном Следственном комитете.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Сейчас семья погорельцев очень нуждается в помощи. У супругов остались еще маленькие дети 3,4 и 7 лет. Единственный дом, вся одежда, документы – сгорело абсолютно все, а родители очень тяжело переживают гибель любимой дочери. Если вы хотите помочь семье, вы можете сделать посильный вклад на карту отца, привязанную к номеру 8 (919) 614-29-94.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Латыповых.