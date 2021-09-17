Самое депрессивное место Уфы. Почему жители Шакши хотят стать отдельным районом?

Жители самого отдаленного района Уфы недовольны его состоянием. Фото: Карен Муллагалиев

Накануне жители уфимского микрорайона Шакша начали собрать подписи к петиции в адрес главы региона Радия Хабирова. Местные активисты намерены прислать на его имя требование выделить Шакшу в отдельный район башкирской столицы, на подобие Демского или вовсе, создать, условно, «Шакшинский район Башкирии». Подробно об этой инициативе в своих социальных сетях написал депутат Курултая Рустам Хафизов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Парламентарий опубликовал также фотографию с содержанием петиции. Там говорится, что желание выделиться в отдельную административную единицу, вызвано у жителей «скотским отношением». Далее активисты поясняют, что жители могут въехать в микрорайон только двумя путями – через скотопрогон или же по постоянно разбитой дороге и по единственному мосту через реку Уфа.

Активисты хотят, чтобы Шакша стала отельным районом города или республики, потому, что в настоящее время «финансирование микрорайона осуществляется по остаточному принципу, а руководство города даже не знает о его существовании». Среди самых больных вопросов жители называет отсутствие там кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, «доступных для жителей остальной Уфы».

К слову, микрорайон Шакша вошел в состав города Уфы прямо перед переписью населения 1989-го года. Это позволило увеличить население башкирской столицы до миллиона человек.

Так выглядит петиция на имя главы Башкирии

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

«Комсомолка» поговорила с местным жителем, который фактически подтвердил существование тех самых проблем, о которых говорится в петиции. По мнению молодого человека, который пожелал остаться неназванным, Шакша – не самый плохой район для жизни в Уфе, но и не самый комфортный.

- Это спальный район в прямом смысле, где люди ночуют, а вся жизнь связана у них с городом, - говорит местный житель.

По его словам, среди основным проблем Шакши можно выделить транспортную, экологическую и проблему благоустройства.

-Из-за своей «оторванности» от города, маршрутки ходят туда не охотно – расписание соблюдается плохо, а сами автобусы – это старые мини-автобусы по типу «Газелей». С городом микрорайон связывает единственный мост, который находится в изношенном состоянии. Если его ремонтировать начнут, то доехать хотя бы до Черниковки станет серьезным испытанием, - говорит молодой человек.

К слову, минувшим летом на этом мосту обновили асфальт, но из-за износа самого моста покрытие уже снова испортилось. К тому же, проходящая мимо Шакши железнодорожная ветка может доставлять пассажиров только на окраину микрорайона.

- Экологическая проблема обострилась со строительством Кроношпана. По сей день запах древесины и древесная пыль на машинах по утрам – нормальное явление, - говорит житель Шакши.

Что касается благоустройства микрорайона, то оно сильно уступает остальным районам города.

- Фасады некоторых домов и дороги во дворах удалось частично отремонтировать за счёт различных программ, но дворы, парковки, подъезды представляют тяжелое зрелище. Сложная ситуация с детскими садами, спортивными и развлекательными объектами, парками, содержанием общественных пространств и остановок – строить экономически невыгодно. Вот и выходит, что люди там не живут, а пребывают, долгие годы, ожидая, что на них обратят внимание, ходя по кругу одних и тех же проблем, - подытожил местный житель.