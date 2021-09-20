Уфимцы могут помочь нуждающимся, купив продукты в магазинах «Пятёрочка»

В инициативе участвуют 11 магазинов сети в Башкортостане. Продовольственные наборы передадут нуждающимся из числа подопечных фонда в регионе.

Каждый желающий может купить продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставить их в коробе. По мере наполнения коробов, будут формироваться продуктовые наборы с одинаковым содержимым. А волонтеры их доставят семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся, проживающим в республике.

Адреса «Пятёрочек», где можно оставить продукты для нуждающихся в Уфе:

1. г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 11

2. г. Уфа, ул. Российская, 41

3. г. Уфа, б-р Ибрагимова б-р, 21

4. г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1

5. г. Уфа, пр-кт Октября, 112

6. г. Уфа, б-р Дуванский, 23/2

7. г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 5

8. г. Уфа, пр-кт Октября, 158

9. г. Уфа, ул. Революционная, 31

10. г. Уфа, б-р Давлеткильдеева, 1

11. г. Уфа, ул. Менделеева, 138