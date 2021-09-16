«Выбежала на улицу и в панике искала дочь и внуков»: в Башкирии семья осталась без дома из-за взрыва газа

Супруги жили счастливо и воспитывали любимых внуков

Семья из Башкирии осталась на улице из-за пожара, уничтожившего их единственный дом и унесший жизнь главы семейства. Все произошло в минувший понедельник в поселке Чишмы: там на улице Ульянова вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Прибывшим пожарным удалось потушить пожар, но бревенчатое строение полностью было уничтожено огнем.

- Все произошло ближе к вечеру. В доме находились супруги Александр Куварин и его жена Татьяна. Кроме них в доме проживала их дочь и маленькие внуки 5 и 10 лет. Когда случился пожар, к счастью, они отправились на прогулку, поэтому не пострадали, - рассказывает родственница погорельцев Екатерина Александрова.

Сам пожар случился из-за неисправного газового баллона, стоявшего на веранде. Он прохудился, на веранде скопился газ, который и вспыхнул.

От семейного гнезда остались обугленные развалины

- Александр в момент пожара спал. Жена, увидев пожар, начала будить супруга. Он успел вытолкнуть её на улицу и побежал в детскую комнату, не зная, что внуков дома нет. Его нашли в детской комнате, Александр не успел выбраться, так как уже надышался дымом. Вчера его похоронили, до сих пор не можем прийти в себя от пережитого ужаса, - делится Екатерина.

Потеряв близкого человека, семья лишилась и единственного дома. Сейчас погорельцы временно живут у родственников, но к зиме необходимо решить вопрос с жильем. Администрация пообещала выплатить по 10 тысяч на каждого прописанного в доме, но выплаты до сих пор не поступали.

На помощь пришли односельчане – они принесли теплые вещи, одежду, школьные принадлежности. Но семья по-прежнему очень нуждается в помощи – в первую очередь, в материальной, чтобы определиться, где именно они будут проживать в дальнейшем (на восстановление дома потребуется очень много средств, сил и времени). Также очень нужна школьная форма для мальчика 10 лет.

Если вы хотите помочь семье Кувариных, вы можете сделать посильный вклад (карта Сбербанка 4276 0600 6608 3109 привязана к номеру 8(927)335-29-71 на имя Екатерины Александровой, племянницы хозяйки дома).