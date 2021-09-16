Знаменитый уфимский фотограф попал в неприятности из-за обнаженной модели

Сам Роман не унывает, но все же намерен добиться справедливости

В весьма неприятной ситуации оказался знаменитый уфимский фотограф Роман Филиппов, который лишился своего аккаунта в Инстаграме с 55 тысячами подписчиков из-за скандала с обнаженной моделью, которую он даже не фотографировал! В чем же провинился именитый фотограф – разбиралась «КП-Уфа».

Все началось с того, что десятки фотографов по всей России обнаружили, что их аккаунты в Инстаграме, где они получали заказы и выставляли свои работы, оказались заблокированными без права восстановления. Довольно быстро выяснилось, что причиной массивной DOS-атакой стала ню-съемка московской модели Анастасии, которая ранее с удовольствием позировала обнаженной перед камерой. Вот только нынешний ухажер девушки решил, что любоваться прелестями своей избранницы может он единолично, а потому не придумал ничего умнее, как наслать ботов на аккаунты фотографов и заблокировать их. За интернет-атакой посыпались и личные угрозы, при этом досталось и тем, кто просто решил поддержать фотографов и рассказать о ситуации.

- Виктор Корнеев, которому теперь звонят и угрожают, мой хороший друг. Мы вместе снимали квартиру в Москве, и когда я узнал о случившемся, то решил поддержать его. Я написал пост в интернете, без личных подробностей, но в комментариях появились и те самые скандальные фотографии, и другие грязные детали. А уже вчера я обнаружил, что мой аккаунт в Инстаграме также заблокирован. Хотя я эту девушку даже не знаю лично и никогда не выкладывал ее снимков. Не удивлюсь, что и мне в скором времени начнут названивать и предлагать встретиться «поговорить», - рассказывает Роман Филиппов.

Уфимец огорчен: через Инстаграм он получал львиную долю заказов на съемки, и теперь все придется начинать едва ли не с нуля. Но Роман не унывает: для него главное восстановить справедливость, чтобы по прихоти «мажориков» не страдали ни в чем неповинные фотографы, а аккаунт – дело наживное.

Напомним, что благодаря Роману Филиппову вся страна узнала об уфимце Юрии Ветлугине. Юра работал простым дворником и погряз в долгах, но благодаря фотосессии, которую устроил для него Роман, он стал настоящей фотомоделью и теперь появляется на обложках модных глянцевых журналов. Теперь дворника Юру даже называют «двойником Макконахи» из-за его сходства со знаменитым голливудским актером.