Болит ухо? Замучил насморк? Не стоит откладывать посещение детского лор-врача

С заложенностью носа у ребенка сталкивается большинство родителей, особенно когда дети начинают посещать детский сад или школу

С заложенностью носа у ребенка сталкивается большинство родителей, особенно когда дети начинают посещать детский сад или школу. И самая распространенная фраза, которую слышит лор-врач от замученных родителей, — это: «Как стали ходить в сад, ребенок постоянно болеет — три дня ходим, две недели сидим дома».

На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает детский врач-оториноларинголог «ПроМедицины» Светлана Камилевна Биккузина.

В ее компетенцию входят острые и хронические болезни уха, горла и носа, плановые и экстренные хирургические вмешательства, стаж работы более 20 лет.

Дети до 5 лет чаще болеют

Как рассказывает Светлана Биккузина, «до 5 лет у малыша только формируется иммунитет, поэтому очень важно своевременно лечить лор-заболевания, так как из-за незрелого иммунитета могут развиться осложнения».

Чаще всего родители не придают значения насморку, надеясь, что он сам по себе пройдет. На самом деле причин частого насморка может быть несколько:

первая — это аллергия,

вторая — вирусные и бактериальные инфекции,

третья — заболевания лор-органов, желудочно-кишечного тракта (аденоидит, синусит, тонзиллит, гастроэзофагальный рефлюкс);

четвертая – истинный иммунодефицит, связанный не с возрастом ребенка, а с генетическими заболеваниями.

Что делать, если у ребенка постоянно насморк?

Если ребенок часто болеет, стоит обратиться к врачу-педиатру и лор-врачу (врачу-оториноларингологу).

Они смогут выявить причины частого насморка. Не стоит заниматься самолечением, чтобы не навредить своему чаду.

В первую очередь родителям необходимо обследовать ребенка:

сдать общие анализы крови и мочи;

сдать анализы на инфекции, на некоторые вирусы, грибки и бактерии;

возможно, сдать биохимический анализ крови и сделать УЗИ.

В детских клиниках «ПроМедицина» созданы все условия для диагностики и лечения детей. Прием проводят врачи с многолетним стажем работы. А современное оборудование позволяет быстро и точно поставить диагноз.

Если ребенок стал жаловаться на боли в ушах

— В последний месяц было несколько обращений с нейросенсорной тугоухостью. Поэтому хочу обратить внимание на проблему снижения слуха у детей. В «ПроМедицине» есть возможность выполнить аудиометрию детям старше 4 лет или импедансометрию (метод диагностики слуха) малышам до 4 лет.

Если же поставили диагноз нейросенсорная тугоухость, лечение нужно начать незамедлительно. Если в течение недели ничего не предпринимать, то вероятность выздоровления уменьшается в геометрической прогрессии. А отличить нейросенсорную тугоухость от других заболеваний лор-органов (например, отита и др.) сможет только врач. Все дети с болью в ушах нуждаются в сурдологическом обследовании: аудиометрии, импедансометрии и т. д.

По данным ВОЗ, у 70 % детей чаще всего потеря слуха возникает в возрасте от 2 до 3 лет. Чем старше ребенок становится, тем меньше риск потери слуха, — рассказывает врач-оториноларинголог Светлана Биккузина.

Записаться на прием к Биккузиной Светлане Камилевне можно через личный кабинет на сайте или по телефону

Любые лор-операции без рубцов

Известно, что многие дети боятся врачей, но только не наших докторов. В детских клиниках созданы условия для максимального комфорта ребенка. Это позволяет избежать стресса и быстрее поправиться после лечения.

В детском медицинском центре «ПроМедицина» во время операций используют аппарат «Сургитрон» и современную анестезию, которая соответствует международному золотому стандарту. «Сургитрон» применяют для лечения различных заболеваний лор-органов: гипертрофии аденоидов и небных миндалин, вазомоторного ринита, синуситов, частых носовых кровотечений и т. д., а также для удаления полипов и других образований. Так хирургическое вмешательство проходит безболезненно, бескровно и безопасно — радиоволны не заносят в рану инфекцию. После этой процедуры гарантированно отсутствуют рубцы. Что эстетически и функционально очень важно.

Записаться на прием к Биккузиной Светлане Камилевне можно через личный кабинет на сайте или по телефону: +7 347 246 30 03.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь у специалистов.

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