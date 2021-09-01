Экономист Константин Кузьминых прокомментировал возможность создания в Башкирии еще одной ОЭЗ

Экономист Константин Кузьминых побывал в прямом эфире «КП-Уфа», рассказал о перспективах развития Башкирии в будущем и ответил на вопрос о создании еще одной особой экономической зоны.

Эксперт объяснил, возможно ли в республике открытие еще одной ОЭЗ, в которой предприниматели смогут получать преференции для своего бизнеса. Напомним, что сейчас в республике уже есть ОЭЗ «Алга» - она располагается на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии.

- Логистические возможности неплохие. Открытие зоны возможно. Но нужно провести анализ ОЭЗ по России. Возьмем например «Курорты Кавказа», сколько денег туда было вложено? И абсолютно никакой эффективности. Закрыли уже эту экономическую зону. Некоторые из них процветают, некоторые, наоборот, увядают. Если у тебя такая зона в порту и каждый день привозят рыбу миллионами тонн, то, конечно, это выгодно. А если потребители далеко? – задается риторическим вопросом Кузьминых.

Эксперт отметил, что в Башкирии ОЭЗ хороши для бизнеса льготами и освобождением от налогов.

- Есть 4-5 «вкусняшек» для предпринимателей, которые могут их затягивать. Но у каждой зоны они свои. И нужно понимать, что бизнес должен быть востребован в регионе. Надеюсь, что экономические зоны принесут эффект. Приглашаю туда всех предпринимателей, но хотелось бы видеть результат, - подытожил Кузьминых.