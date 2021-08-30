А ведь зима на носу!: уфимские семьи с детьми остались без электричества и с огромными долгами

Жители СНТ «Урожай» на демском кордоне запасаются генераторами и с ужасом ждут наступления холодов

Жители садового товарищества «Урожай» на демском кордоне в Уфе рискуют встретить предстоящую зиму в холодных домах. Из-за огромного долга СНТ перед поставщиками электроэнергии, десятки молодых семей с детьми вынуждены буквально выживать в собственных домах, где они живут круглый год. Недавно в садах второй раз за год отключили свет и многие из жильцов стали подыскивать съемное жилье в городе на период холодов.

История с отключением целого СНТ от электричества совсем не уникальная – такое, к сожалению, происходит повсюду и довольно часто. Конкретно об этой ситуации «КП-Уфа» рассказал молодой отец двоих детей. Его рассказ иначе как криком души не назовешь.

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ

Ришат С. (имя изменено – Ред.) с супругой переехал в садовое товарищество на демский кордон несколько лет назад. Сейчас у них с супругой двое маленьких детей трех лет и одного года, и ипотека.

- Сейчас здесь живет довольно много молодых семей с маленькими детьми. Мы не единственные, кто взял ипотеку и построил на эти деньги дом в СНТ. Мы перебрались в Уфу из районов и купить квартиру в городе было достаточно сложно. А вот построиться в садах оказалось намного проще. Тем более, что сейчас это такие же дома, как и в пригороде, то есть там можно прописаться. Единственное отличие – нет газа. Люди отапливаются то дровами, то электричеством. А сейчас мы просто с ужасом ждем зиму – из-за долгов электричество уже второй раз за лето отключают, - рассказывает Ришат.

Электрощит под замком уже второй раз за лето

По словам мужчины, постоянные жители садов вовсе не являются злостными неплательщиками. Эта неприятная история началась с того, что садоводы общими усилиями набрали долгов перед ресурсниками на сумму более 750 тысяч рублей. И узнали об этом только в июле этого года, когда энергоснабжающая компания отключила свет во всем СНТ.

- Как оказалось, председатель нашего СНТ несколько лет подряд собирала деньги с жителей на электричество и членские взносы, но практически не платила поставщикам. Мы ведь не отрицаем наличие долга, просто негодуем, что с нас брали деньги, а в итоге нам же отключают свет! Более того, как выяснилось, эта женщина попросту скрылась. Ни найти ее, ни достучаться до нее мы не можем. Подготовили вот коллективное заявление в полицию и в прокуратуру, - говорит молодой отец.

ДВА ЛАГЕРЯ

По словам Ришата, женщина, которая два года подряд собирала якобы платежи за электричество, абсолютно точно не платила за него две зимы подряд – в 2019 и 2020 годах.

- Мы стали детально разбираться в происходящем и узнали, что она вообще прописана в Свердловской области и даже не является членом нашего СНТ. А по уставу председателем товарищества по нашему уставу может только его член. Вот такая история, - вздыхает Ришат.

По словам мужчины, на данный момент жители СНТ «Урожай» разделились на два условных лагеря – «летники» и «зимники». Одни заявляют, что платить по долгам, а сейчас это более 400 тысяч рублей, не собираются. Другие же с ужасом ждут наступления холодов и подыскивают съемное жилье в городе.

- «Летники» так и говорят: моя хата с краю, я платить не буду. Они просто уедут в город жить, лето ведь заканчивается. А нам-то что делать? На таких «зимников» примерно 30 домов. В каждом семьи с детьми живут. Нам что, эти 400 тысяч делить только на «зимников»? Но это же не справедливо, - сокрушается Ришат.

Чтобы подключиться к электричеству в ход идут даже автомобильные аккумуляторы

Как отметил в беседе с «КП-Уфа» отец двоих детей, в настоящее время они не отказываются от долгов за электричество. Люди понимают, что взыскать с «председателя» деньги если и получится, то очень нескоро. А зима на носу и людям приходится как-то выживать в холодных домах.

- Одни ставят генераторы, другие дровами топят печи. Но всю зиму так не проживешь. Единственная наша надежда, это если ЭСКБ пойдет «зимникам» на встречу и предоставит рассрочку по платежу. Мы и так за два последних месяца заплатили почти 500 тысяч рублей, - говорит Ришат.

Проблему с коллективными долгами за электричество легко могли бы индивидуальные счетчики и прямые договора между ресурсиниками и конкретным потребителем. Но, видимо, до этого пока далеко.