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Общество30 августа 2021 16:52

А ведь зима на носу!: уфимские семьи с детьми остались без электричества и с огромными долгами

В ужасных условиях оказались десятки людей
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Жители СНТ «Урожай» на демском кордоне запасаются генераторами и с ужасом ждут наступления холодов

Жители СНТ «Урожай» на демском кордоне запасаются генераторами и с ужасом ждут наступления холодов

Жители садового товарищества «Урожай» на демском кордоне в Уфе рискуют встретить предстоящую зиму в холодных домах. Из-за огромного долга СНТ перед поставщиками электроэнергии, десятки молодых семей с детьми вынуждены буквально выживать в собственных домах, где они живут круглый год. Недавно в садах второй раз за год отключили свет и многие из жильцов стали подыскивать съемное жилье в городе на период холодов.

История с отключением целого СНТ от электричества совсем не уникальная – такое, к сожалению, происходит повсюду и довольно часто. Конкретно об этой ситуации «КП-Уфа» рассказал молодой отец двоих детей. Его рассказ иначе как криком души не назовешь.

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ

Ришат С. (имя изменено – Ред.) с супругой переехал в садовое товарищество на демский кордон несколько лет назад. Сейчас у них с супругой двое маленьких детей трех лет и одного года, и ипотека.

- Сейчас здесь живет довольно много молодых семей с маленькими детьми. Мы не единственные, кто взял ипотеку и построил на эти деньги дом в СНТ. Мы перебрались в Уфу из районов и купить квартиру в городе было достаточно сложно. А вот построиться в садах оказалось намного проще. Тем более, что сейчас это такие же дома, как и в пригороде, то есть там можно прописаться. Единственное отличие – нет газа. Люди отапливаются то дровами, то электричеством. А сейчас мы просто с ужасом ждем зиму – из-за долгов электричество уже второй раз за лето отключают, - рассказывает Ришат.

Электрощит под замком уже второй раз за лето

Электрощит под замком уже второй раз за лето

По словам мужчины, постоянные жители садов вовсе не являются злостными неплательщиками. Эта неприятная история началась с того, что садоводы общими усилиями набрали долгов перед ресурсниками на сумму более 750 тысяч рублей. И узнали об этом только в июле этого года, когда энергоснабжающая компания отключила свет во всем СНТ.

- Как оказалось, председатель нашего СНТ несколько лет подряд собирала деньги с жителей на электричество и членские взносы, но практически не платила поставщикам. Мы ведь не отрицаем наличие долга, просто негодуем, что с нас брали деньги, а в итоге нам же отключают свет! Более того, как выяснилось, эта женщина попросту скрылась. Ни найти ее, ни достучаться до нее мы не можем. Подготовили вот коллективное заявление в полицию и в прокуратуру, - говорит молодой отец.

ДВА ЛАГЕРЯ

По словам Ришата, женщина, которая два года подряд собирала якобы платежи за электричество, абсолютно точно не платила за него две зимы подряд – в 2019 и 2020 годах.

- Мы стали детально разбираться в происходящем и узнали, что она вообще прописана в Свердловской области и даже не является членом нашего СНТ. А по уставу председателем товарищества по нашему уставу может только его член. Вот такая история, - вздыхает Ришат.

По словам мужчины, на данный момент жители СНТ «Урожай» разделились на два условных лагеря – «летники» и «зимники». Одни заявляют, что платить по долгам, а сейчас это более 400 тысяч рублей, не собираются. Другие же с ужасом ждут наступления холодов и подыскивают съемное жилье в городе.

- «Летники» так и говорят: моя хата с краю, я платить не буду. Они просто уедут в город жить, лето ведь заканчивается. А нам-то что делать? На таких «зимников» примерно 30 домов. В каждом семьи с детьми живут. Нам что, эти 400 тысяч делить только на «зимников»? Но это же не справедливо, - сокрушается Ришат.

Чтобы подключиться к электричеству в ход идут даже автомобильные аккумуляторы

Чтобы подключиться к электричеству в ход идут даже автомобильные аккумуляторы

Как отметил в беседе с «КП-Уфа» отец двоих детей, в настоящее время они не отказываются от долгов за электричество. Люди понимают, что взыскать с «председателя» деньги если и получится, то очень нескоро. А зима на носу и людям приходится как-то выживать в холодных домах.

- Одни ставят генераторы, другие дровами топят печи. Но всю зиму так не проживешь. Единственная наша надежда, это если ЭСКБ пойдет «зимникам» на встречу и предоставит рассрочку по платежу. Мы и так за два последних месяца заплатили почти 500 тысяч рублей, - говорит Ришат.

Проблему с коллективными долгами за электричество легко могли бы индивидуальные счетчики и прямые договора между ресурсиниками и конкретным потребителем. Но, видимо, до этого пока далеко.

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