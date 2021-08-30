«Воды не хватало, сбивали пламя ветками»: истории волонтеров, которые тушили лесные пожары в Башкирии

Лесные пожары бушевали во многих районах Башкирии. Фото: МЧС по РБ

Это лето запомнилось жителям Башкирии аномальной жарой, а также чередой лесных пожаров. Пламя бушевало во многих районах республики – в Хайбуллинском, Белорецком, Бурзянском, Гафурийском, Зилаирском, Абзелиловском и Межгорье. Несмотря на то, что жара спала, в Белорецком районе по-прежнему действуют три очага возгорания на общей площади более 2 тысяч гектаров, а значит, расслабляться еще рано.

На борьбу с огнем выходили не только сотрудники МЧС, добровольные пожарные бригады и тяжелая техника, но и добровольцы. Сотни волонтеров из разных уголков Башкирии, объединившись в желании спасти родную природу, приезжали, чтобы тушить пожары. Своими историями с «Комсомолкой» поделились три волонтера – мы публикуем их.

«ЭТО БЫЛ МОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ»

Ильгизе Шарбановой из села Акъяр Хайбуллинского района всего 18 лет. Девушка учится в Орске, в Нефтяном техникуме на третьем курсе по специальности «Пожарная безопасность», но, когда прочитала в социальных сетях, что горят леса в ее родном районе, где она выросла, немедленно решила – нужно ехать и помогать.

- Очень переживала за природу родного края. До слез жаль птиц и животных, которые гибнут в огненной стихии, и когда я озвучила свое решение поехать в качестве волонтера, родные только поддержали меня, - говорит Ильгиза Шарбанова.

Ильгиза учится на пожарного, а потому сразу решила ехать волонтером

В первый день Ильгиза вместе с дядей и двоюродной сестрой поехали в деревню Вазям Хайбуллинского района, на второй день она уже отправилась самостоятельно вместе с другими волонтерами.

- Нас забирали из администрации района и развозили на автобусах. Я сразу же решила, что не буду работать на кухне, а буду тушить огонь в лесу. Ведь это не только моя будущая профессия, но и мой гражданский долг! – рассказывает девушка.

Ильгиза признается, что, когда впервые увидела, как горит лес, испытала непередаваемые эмоции. В первый день сотрудники МЧС провели инструктаж среди добровольцев. Поначалу огонь приходилось тушить чем придется – лопатой, ветками. В остальные дни волонтерам выдавали ранцевые огнетушители.

- В итоге я ездила тушить пожары 5 дней. Между поездками отдыхала сутки, потому что с непривычки сильно уставала. Но какая эта была радость, видеть, как огонь отступает и утихает.

- Хочу сказать огромное спасибо всем: моим родным, которые поддержали меня, пожарным, которые обучали и направляли, местным жителям, которые старались накормить и поддержать, другим волонтерам, которые, несмотря на риски, мужественно боролись с огнем. Если будет такая необходимость, я обязательно снова поеду тушить пожары, ведь кто еще, если не мы, - признается Ильгиза Шарбанова.

«ГОРЬКО И ОБИДНО ЗА РОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ»

23-летний Буранбай Аралбаев родился и вырос в деревне Буранбаево Баймакского района. Сам Буранбай по профессии геодезист, но в народе его знают и как талантливого танцора, кураиста, а сам Буранбай называет себя «простым башкирским парнем, у которого болит душа за родную республику».

- Про лесные пожары я узнал через инстаграм, у аккаунта Серле102. Большое ему спасибо – неизвестному доброму человеку, который не раскрывает свою личность, а ведь это он главный координатор всех волонтеров. Он всегда выкладывает достоверную информацию про то, что происходит у нас в родной республике, - рассказывает Буранбай Аралбаев.

Парень рассказывает, что как только объявили клич о помощи, вместе с друзьями в тот же день они договорились ехать. Собрали после работы единомышленников и выехали в деревню Малоарслангулово в Хайбуллинский район.

Буранбай Аралбаев признается, что тушить огонь было тяжело из-за сложного природного ландшафта

- Добирались мы на своих машинах. Когда приехал, испытал злость и грусть, потому что своими глазами видел явные следы поджога. Какую-то специальную подготовку у МЧС мы не проходили. Более того, отмечу, что вообще было много разногласий между волонтерами и МЧС-никами, поскольку не было никакой организованности. Нас просто направляли и все. В тушении пожара самое сложное было то, что не было пожарных ранцев. Да что там говорить, даже лопат – и то на всех не хватало, и приходилось тушить огонь ветками. Огромное спасибо местным жителям – они очень добрые, приветливо и тепло нас встретили, накормили и оставили на ночлег, - говорит Буранбай Аралбаев.

Волонтер признается, что очаги пожаров были намного обширнее и серьезнее, чем это звучало в официальных сводках. И до сих пор леса горят, хотя власти утверждают, что все крупные возгорания локализованы, и никакой серьезной опасности нет. Вот только местные жители видят всю серьезность ситуации и по-прежнему просят о помощи. В основном, горит трава, но и верховые пожары – тоже не редкость. Парень с грустью признается, как видел следы медведя, перебегавшего дорогу, спасаясь от огня.

- С водой в принципе проблем не было. Главная загвоздка в том, что в горной местности очень тяжело доставить воду для тушения прямо на место. Представьте: крутой горный склон, местами густой лес. Техника не могла там нормально проехать. Поэтому тушить было очень тяжело, - говорит доброволец.

Буранбай Аралбаев признается: страшно не было. Было грустно и обидно за родной край.

- Для нас нет страха, когда мы защищаем свои земли, свою республику. Все наши парни были на Куштау и стояли там до конца. Если будет нужно – я обязательно поеду снова, потому что кто еще, если не мы? Когда продают лес, то много у него хозяев, а когда лес горит - то он сразу народный, тушите сами, ваш же лес! – возмущается волонтер.

«ОГОНЬ ОЧЕНЬ КОВАРНЫЙ»

30-летний Илсур Нигматуллин родился в Баймакском районе, а сейчас проживает в селе Акъяр Хайбуллинского района. О тревожной ситуации с лесными пожарами мужчина знал не понаслышке, и поэтому как узнал, что требуется помощь волонтеров, сразу же решил, что нужно ехать. В первый день съездил на разведку один, потом уже подтянулись на помощь и друзья.

Илсур Нигматуллин благодарит местных жителей, которые поддерживали и кормили волонтеров

- Я сначала думал, что все-таки пожары возникли из-за природных условий – молния, может в дерево попала. Искра какая… Но чем больше я тушил огонь, тем яснее приходило понимание, что без поджигателей тут не обошлось. Не знаю – намеренно они это делали, или случайно. А вот последствия этой ужасной халатности приходилось уже исправлять нам. Сначала было страшно. Огонь очень коварный, не знаешь, как он поведет себя через минуту. Но потом уже втянулся, привык, и страх ушел, - признается мужчина.

Первое время приходилось тушить пожар чем придется – ветками, у кого-то был пожарный ранец. На всех ранцев не хватало, добровольцев было очень много, но это никого не останавливало – вручную лопатами делали опашку, сбивали огонь подручными средствами.

- Техники, конечно, не хватало. Но и не везде она пробраться могла, условия такие – человеку-то пройти сложно. В какой-то момент казалось, что все бесполезно, но мы не сдавались. Если бы не мы, не волонтеры, наверное, все бы и сгорело, - отмечает Илсур.

Особую благодарность Илсур выражает местным жителям – женщины не спали ночами, готовили еду, местные закупали продукты и воду, чтобы накормить волонтеров. Все чувствовали себя объединенными одной и очень важной целью – спасти природу родной Башкирии.

«КП-Уфа» благодарит всех добровольцев, которые принимали участие в тушении лесных пожаров.