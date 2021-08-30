Эксперты подсчитали, сколько новостроек построили в Уфе в «ковидном» 2020 году

На одного человека пришлось 0,70 квадратных метров общей площади введенного жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Уфа вошла в рейтинг топ-30 по объемам ввода жилья. Это следует из исследования проведенного экспертами «РИА Рейтинг».

Из опубликованных экспертами данных следует, что объем ввода жилья в 2020 году в башкирской столице составил 773 тысячи квадратных метров. На одного человека пришлось 0,70 квадратных метров общей площади введенного жилья. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека – 24,5 квадратных метра.

Таким образом, в рейтинге среди городов России по вводу жилья Уфа заняла 28 место, обогнав Челябинск, Самару, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Строчкой выше в рейтинге оказалась Казань, а на вершине топа расположились Краснодар, Калининград и Севастополь.

А ЧТО ПО РЕСПУБЛИКЕ В ЦЕЛОМ?

Если рассматривать ситуацию по вводу жилья в целом по республике, то здесь все намного лучше. На сегодняшнем правительственном оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что относительно других регионов страны республика занимает высокие позиции.

– Спасибо строителям! Стройка нас радует – 21,2% рост у нас идет. Мы седьмое по России занимаем место по вводу жилья, – заявил Хабиров.

Напомним, этой весной замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов рассказал, что власти республики планируют довести ежегодный ввод жилья к 2030 году до 4 миллионов квадратных метров. Как отметил чиновник, достичь таких показателей возможно лишь путем увеличения объемов многоэтажного строительства.

– Что для этого делается? Проделана огромная работа, со стороны федерального центра принят закон, 424-й, который переставляет правила игры во взаимодействии муниципалитетов, органов власти субъекта и застройщиков. В части организации так называемого комплексного развития территории. Это относится, в том числе, к застройке пустырей и других земельных участков, которые принадлежат застройщикам, – пояснил замминистра строительства Башкирии.