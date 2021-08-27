«Унылая пора, очей очарованье!»: какая погода ожидается в Башкирии в сентябре 2021

Унывать не стоит, впереди - бабье лето Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну вот и пролетело лето, и уже через несколько дней в Башкирию придет осень. Сентябрь по праву считается одним из самых красивых месяцев – самое время отправиться в выходные за город и наслаждаться живописными пейзажами золотой осени. Синоптики советуют приготовить резиновые сапоги и зонты – сентябрь ожидается относительно дождливым и прохладным.

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ

Судя по прогнозу, предоставленными синоптиками портала «Гисметео», последний месяц лета выдастся относительно пасмурным и прохладным. На севере республики солнечные деньки можно пересчитать буквально по пальцам, но и проливных дождей вроде как не обещается. Средняя температура воздуха ночью составить +8; +10 градусов, днем – не превысит +15 градусов.

На юге Башкирии погода обещает быть приятнее: как минимум, полмесяца будет светить солнце, а кратковременные дожди ожидаются всего 4-5 раз за весь сентябрь. Первую половину месяца по ночам еще будет по-августовски тепло до +13; +16, потом постепенно похолодает до +8. Днем столбики термометров покажут +24; +21 и +17; +15 соответственно.

В восточных районах республики в сентябре осадков выпадет гораздо больше, а небо без туч и вовсе можно будет наблюдать раз 5 за месяц. Первая половина месяца ожидается относительно теплой, а вот уже со второй половины по ночам температура воздуха будет опускаться до +6; +4. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14.

На западе Башкирии в сентябре по большей части ожидается пасмурная погода и переменная облачность, а вот дожди пройдут по минимуму. Первые две недели будет вполне тепло – ночью около +11, днем до +19. Во второй половине сентября если и станет прохладнее, то всего на пару-тройку градусов.

В Уфе также ожидается пасмурная погода, перемежающаяся дождями. Первая половина месяца будет довольно теплой: +12 ночью и +19 днем, во второй половине похолодает весьма незначительно – в среднем, +17.

Впрочем, вероятностный прогноз погоды от синоптиков еще может поменяться. Например, август прогнозировался весьма прохладным и дождливым, а на деле дождей не было вовсе, а жара каждый день била температурные рекорды. Тем более впереди – бабье лето, а значит погреться в лучах солнца еще удастся.