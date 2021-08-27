Туалет - под запрет! Мама из Уфы пожаловалась, что детям запрещают посещать уборную в садике

Уфимка утверждает, что туалеты на отчетной фотографии принадлежат другой группе

С весьма необычной и деликатной проблемой столкнулись воспитанники уфимского детского сада в Черниковке: дети боятся ходить в садике в туалет «по большому», потому что их будут ругать воспитатели. Вот и терпят, бедные, до последнего, а потом и на больной живот жалуются, да и неприятные конфузы случаются….

Казалось бы, что за бред, но уфимка Алина А. так не считает. Она даже написала жалобу главе Башкирии Радию Хабирову, вот только ответ администрации удивил женщину еще больше.

«ГОВОРЯТ, ТУАЛЕТ-ТО – НЕНАСТОЯЩИЙ!»

- Работники садика и сама заведующая запрещают детям ходить в туалет «по большому» объясняя это тем, что унитазы сломаны! Ремонтировать их не собирается по причине отсутствия денежных средств. Предложила родителям самим решить эту проблему! В РОНО нам ответили, что денег нет, сами покупайте, сами устанавливайте! Дети терпят целый день. Боятся сходить по большому, а то воспитатели будут ворчать! Это просто кошмар! Помогите нам пожалуйста решить этот вопрос. Почему нет финансирование? Почему у заведующей ДС нет возможности поставить новые унитазы? – кипит праведным гневом Алина А.

На обращение уфимки немедленно отреагировали в администрации Орджоникидзевского района. Чиновники отрапортовали, что в детсад наведались, каждый туалет внимательно проверили и… проблемы не обнаружили. Так что отпускайте ваших чад в садик спокойно – все двери, включая и туалетные, перед ними открыты.

- Система канализации и сантехника находятся в исправном состоянии, замена унитазов не требуется. В 2021 году в туалете подготовительной группы был проведён ремонт сливных бачков. Руководство детского сада по вопросу приобретения и установки новых унитазов к родителям воспитанников не обращалось, - ответили в районной администрации, приложив фотографии новеньких унитазов в окружении ослепительно-чистого кафеля.

Казалось бы, вопрос исчерпан, как новая напасть. По словам Алины С., в садике схитрили и выдали чужие туалеты (из ясельной группы) за отремонтированные. Так что туалетный вопрос по-прежнему не решен и очень актуален.

В самом детском саду получить оперативно комментарий не удалось, но мы продолжаем следить за развитием этой удивительной истории.