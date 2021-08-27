«Уфаоргсинтез» на заре тысячелетия

На фото: строительство отделения гранулирования на заводе «Уфаоргсинтез» в 1996 году

«Комсомолка» продолжает вспоминать историю завода «Уфаоргсинтез», дочернего общества «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»). Предприятие в этом году отмечает свой 65-летний юбилей. В третьей нашей публикации мы расскажем о том, как предприятие смогло интегрироваться в рыночную экономику и пережить «лихие девяностые». Ранее мы писали, как «Уфимский завод синтетического спирта» – так тогда назывался флагман советской нефтехимии, завоевал лидерство в отрасли.

Новые экономические условия, в которых оказалась страна в начале 1990-х годов, больно ударили по многим отраслям промышленности. Некогда передовые и высокотехнологичные производства закрывались, а высококвалифицированные рабочие и инженеры теряли работу. Не выдержав конкуренции «свободного» рынка с экономической карты России исчезали целые промышленные гиганты.

ВОПРЕКИ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

В 1994 году «Уфимский завод синтетического спирта» был акционирован и сменил название на «Уфаоргсинтез». Уфимские нефтехимики продолжили выпускать высококачественные продукты, обеспечивая потребности страны в ацетоне, феноле, полиэтилене и других видах продукции.

Особенно башкирские нефтехимики гордятся тем, что им удалось построить и ввести в эксплуатацию совершенно новый комплекс по производству полипропилена. Как вспоминают ветераны завода, планы по его созданию появились еще на закате советской эпохи. Как все проекты тех лет, запуск комплекса полипропилена на «Уфаоргсинтезе» должен был решить важную производственную и экономическую задачу.

Тогда власти приняли решение построить три комплекса в разных уголках СССР: в Лисичанске (Украина),Капотне(Москва) и Уфе. Вопреки вызовам времени все три проекта были реализованы. Страна нуждалась в полипропилене, а уфимская площадка с точки зрения логистики была самой близкой для многих промышленных городов Поволжья, Урала и Сибири.

Строительство колонн установки концентрирования пропан-пропиленовой фракции КППФ

На соседнем с «Уфаоргсинтезом» заводе «Башнефть-УНПЗ» во время производственных процессов на установке Г43/107 ежегодно образовывалось до 130 тысяч тонн пропан-пропиленовой фракции (ППФ), которая является ценнейшим сырьем для производства полипропилена.

Примечательно, что производство полипропилена в Уфе было организовано усилиями коллективов трех крупных предприятий – «Уфаоргсинтеза», «Уфимского нефтеперерабатывающего завода» и «Сургутского газоперерабатывающего завода». А сам комплекс в кратчайшие сроки построили совместно с инженерами из Италии – от закладки первого камня до ввода в эксплуатацию прошло меньше четырех лет. И это в условиях сильнейшего экономического кризиса 1990-х годов.

Чем же так важно производство полипропилена и почему этот материал так уникален? Из этого полимера изготавливают огромное количество товаров – от упаковочной пленки и мешков до полипропиленовых труб, используемых в канализации и отоплении. Проще говоря, сфера его применения самая что ни на есть широкая – от бытового обслуживания до строительства.

Цех № 3, Обсуждение инженерно-технических решений

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ

«Комсомолка» смогла пообщаться с первым официально принятым на работу сотрудником цеха полипропилена «Уфаоргсинтеза». Владимир Петрович Зыков сейчас на заслуженном отдыхе, а в то время он сначала руководил строительством комплекса, а затем долгие годы занимал пост начальника цеха.

–В тех условиях, фактически без денег, строить производство с нуля по заграничным технологиям – я считаю, это подвиг. И совершил его наш генеральный директор Адиб Фатхлбаянович Багманов, который стал организатором и вдохновителем этой стройки, довел её до победного конца. Так получилось, что я был принят в цех полипропилена под табельным номером один, и случилось это годом ранее, чем началась сама стройка. До строительства мы демонтировали стоявший на том месте опытный завод московского НИИ МП. Там были заводские корпуса, оборудование, которое мы вывезли с территории, – вспоминает Владимир Зыков.

В беседе с «Комсомолкой» ветеран «Уфаоргсинтеза» и первый сотрудник цеха полипропилена подчеркнул, что комплекс строился на территории действующего нефтехимического производства. А это означает, что вся его территория была окутана паутиной труб, по которым шли огнеопасные газы под давлением, что особо усложняло стройку.

– Ранее в Башкирии такого производства не было, и нам приходилось учиться всему с нуля. Ставку мы сделали на молодежь: я сам ездил в Уфимский нефтяной институт и приглашал специалистов, активно привлекал кадры с нефтеперерабатывающих заводов, – вспоминает Владимир Зыков.

Инструктаж перед выполнением работ. «Уфаоргсинтез», 1990-е

ПЕРВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Но прежде, чем ППФ с «Башнефть-УНПЗ» попадает на производство полипропилена, ее необходимо очистить от примесей и выделить пропилен. Для этих целей на «Уфаоргсинтезе» было начато строительство установки концентрирования пропилена.

По завершении строительства цеху концентрирования пропан-пропиленовой фракции (КППФ) был присвоен номер №8001. На проектную мощность он вышел в октябре 1997 года, когда был введен узел концентрирования пропилена. «Комсомолка» поговорила с ветераном «Уфаоргсинтеза», Ильдаром Гайнутдиновым, который пришел в этот цех простым аппаратчиком в октябре 1997 года, а сейчас занимает должность начальника установки №8001. Он поделился воспоминаниями о тех далеких днях, когда будучи еще молодым специалистом решил связать свою жизнь с нефтехимической промышленностью.

– На завод я пришел в 1992 году на преддипломную практику. По специальности я инженер-механик, вот и попал в насосный цех. Там я попрактиковался несколько месяцев, посмотрел, что да как, и понял, что мне нравится! На «Уфаоргсинтезе» тогда работали и мать, и отец, вот и я решил остаться. Да и времена тогда были, мягко говоря, не самые лучшие, везде зарплату задерживали или вообще не платили. А на нашем заводе таких проблем не было, – вспоминает Ильдар Гайнутдинов.

Монтажные работы технологического трубопровода на «Уфаоргсинтезе»

По словам ветерана «Уфаоргсинтеза», запуск производства полипропилена и цеха № 8001 стали своеобразным символом технологического прогресса для молодых специалистов. Дело в том, что именно там впервые для управления технологическими процессами стали использовать новейшую компьютерную технику (АСУТП).

– Это сейчас все переходят на компьютеры, и работа на установках вручную кажется какой-то дикостью, – с улыбкой говорит Ильдар Гайнутдинов. – А тогда на всем заводе не было другого подобного цеха, где использовали ЭВМ. Нет, автоматика работала почти везде, но это все же другого типа технология, не цифровая, – отметил начальник установки №8001.

КСТАТИ

Эпоха 1990-х годов для заводчан «Уфаоргсинтеза», безусловно, запомнилась, прежде всего, запуском нового производства, хотя были в жизни предприятия и другие события. Благодаря сплоченности коллектива и трудолюбию башкирские нефтехимики смогли не только выжить в те непростые времена, но и сохранить предприятие, построенное их предшественниками.

Сегодня на «Уфаоргсинтезе» производится более 30 видов продукции нефтехимической отрасли и 25 видов готовых потребительских товаров. Одного только полипропилена на заводе могут изготавливать более 90 марок. Завод является безусловной гордостью всей «Башнефти». О том, чем сейчас живет предприятие и какие планы строит на будущее, мы расскажем в следующем материале.