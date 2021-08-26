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Происшествия26 августа 2021 14:03

Начался суд над 22-летним уфимским «Билли Миллиганом» - недавно он переодевался в женщину, а затем надругался над школьником

Константина Силантьева приговорили к 15,5 годам тюрьмы, но он подал апелляцию
Инга НОВИЦКАЯ
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После нападения на ребенка Силантьев скрывался по подвалам

После нападения на ребенка Силантьев скрывался по подвалам

В Уфе началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении 22-летнего Константина Силантьева, который в ноябре прошлого года напал на первоклассника в подъезде, отобрал телефон, а после надругался над ним. 6 августа Демский районный суд по совокупности преступлений приговорил парня к 15 годам и 6 месяцам колонии (плюс еще один год ограничения свободы), хотя гособвинитель запрашивал для обвиняемого более суровое наказание – 17 лет лишения свободы и 1 год ограничения. Ошарашенный суровым приговором Константин Силантьев в самый последний день все же подал апелляцию в Верховный суд Башкирии, а значит, дело снова будут пересматривать в суде, но смягчат ли приговор -покажет только время.

КРАСИЛ ГУБЫ И НАРЯЖАЛСЯ В ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

Напомним, все произошло в ноябре прошлого года в Деме. Семилетний мальчик возвращался домой, когда в подъезде на него напал молодой парень, ударил по лицу, после чего совершил то, что следователи называют «насильственными действиями» сексуального характера, забрал телефон и скрылся. Напуганный и заплаканный ребенок дома все рассказал родителям, и вскоре ориентировки на извращенца разошлись по городу. Уже тогда стало понятно, что у парня явно не все в порядке с мировосприятием – он представлялся женскими именами. Позже в беседе с «Комсомолкой» друзья Константина Силантьева рассказали, что у парня достаточно непростая судьба. С детства он воспитывался в детдоме: мать убила отца на глазах у Кости, после чего ее посадили, а других родственников у мальчика не было.

Друзья рассказали, что вести себя странно парень начал после смерти матери

Друзья рассказали, что вести себя странно парень начал после смерти матери

После выхода из тюрьмы мать Константина прожила всего 2 года, а после ее смерти парень сильно замкнулся в себе, стал вести себя странно и подозрительно – красил ногти, делал макияж, наряжался в женскую одежду. На изумленные взгляды друзей объяснял, что это все веселая шутка, а потом и вовсе пропал. Позже выяснилось, что Силантьев бродяжничал, а после нападения на мальчика скитался по улицам, попрошайничал, а ночевал в подвале, где его и задержали полицейские.

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