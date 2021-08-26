Начался суд над 22-летним уфимским «Билли Миллиганом» - недавно он переодевался в женщину, а затем надругался над школьником

После нападения на ребенка Силантьев скрывался по подвалам

В Уфе началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении 22-летнего Константина Силантьева, который в ноябре прошлого года напал на первоклассника в подъезде, отобрал телефон, а после надругался над ним. 6 августа Демский районный суд по совокупности преступлений приговорил парня к 15 годам и 6 месяцам колонии (плюс еще один год ограничения свободы), хотя гособвинитель запрашивал для обвиняемого более суровое наказание – 17 лет лишения свободы и 1 год ограничения. Ошарашенный суровым приговором Константин Силантьев в самый последний день все же подал апелляцию в Верховный суд Башкирии, а значит, дело снова будут пересматривать в суде, но смягчат ли приговор -покажет только время.

КРАСИЛ ГУБЫ И НАРЯЖАЛСЯ В ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

Напомним, все произошло в ноябре прошлого года в Деме. Семилетний мальчик возвращался домой, когда в подъезде на него напал молодой парень, ударил по лицу, после чего совершил то, что следователи называют «насильственными действиями» сексуального характера, забрал телефон и скрылся. Напуганный и заплаканный ребенок дома все рассказал родителям, и вскоре ориентировки на извращенца разошлись по городу. Уже тогда стало понятно, что у парня явно не все в порядке с мировосприятием – он представлялся женскими именами. Позже в беседе с «Комсомолкой» друзья Константина Силантьева рассказали, что у парня достаточно непростая судьба. С детства он воспитывался в детдоме: мать убила отца на глазах у Кости, после чего ее посадили, а других родственников у мальчика не было.

Друзья рассказали, что вести себя странно парень начал после смерти матери

После выхода из тюрьмы мать Константина прожила всего 2 года, а после ее смерти парень сильно замкнулся в себе, стал вести себя странно и подозрительно – красил ногти, делал макияж, наряжался в женскую одежду. На изумленные взгляды друзей объяснял, что это все веселая шутка, а потом и вовсе пропал. Позже выяснилось, что Силантьев бродяжничал, а после нападения на мальчика скитался по улицам, попрошайничал, а ночевал в подвале, где его и задержали полицейские.