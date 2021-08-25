Национальный финал WorldSkills Russia в Уфе: где и когда пройдут концерты, кинопоказы и два салюта

Все концерты и другие праздничные мероприятия пройдут в уфимском парке «Ватан»

С 25 по 29 августа 2021 года в Уфе пройдет финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Организаторы подготовили для гостей и участников масштабную шоу-программу на каждый день. Публикуем полную программу мероприятий, которые пройдут в городе в эти дни.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Сами соревнования будут проходить в «Парке молодых профессионалов» на улице Рубежной, около ТРЦ «Мега». Там участники будут показывать свои профессиональные навыки в различных дисциплинах.

25 августа 2021 года в уфимском парке «Ватан» пройдет торжественная церемония открытия чемпионата, начало в 20:00. Участники финала соберутся в амфитеатре около сцены – из-за ограничений по коронавирусу их изолируют от гостей церемонии в отдельной зоне. Зрители смогут разместится на склонах горы около «Конгресс-холла Торатау».

На церемонии открытия участникам чемпионата и гостям покажут шоу тысячи дронов, а хедлайнером концертной программы станет Егор Крид. Завершится первый день праздничным салютом, который прогремит над парком «Ватан».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Во второй день чемпионата, 26 августа, в честь дня рождения знаменитой уроженки Уфы Земфиры Рамазановой на сцене парка «Ватан» будут звучать ее песни. Организаторы обещают яркое трибьют-шоу, где известные уфимские рок-группы будут исполнять песни своих любимых исполнителей. В программе как минимум песни самой Земфиры и легендарной группы «Чайф».

Программу мероприятий второго дня откроет известный уфимец DJ Gabba. Начало концертной шоу-программы в 20:00.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

27 августа, в третий день финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Уфе, на сцене в парке «Ватан» покажут спектакль «Потомки Салавата не отступят!» в исполнении актеров Башдрамтеатра имени Мажита Гафури. Постановка посвящена легендарному генералу, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, герою России, Минигали Шаймуратову. Показ спектакля приурочен ко дню рождения генерала.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

На четвертый день чемпионата, 28 августа, организаторы запланировали для участников и гостей масштабный кинопоказ. В этот день Уфа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино».

Организаторы WorldSkills Russia подготовят огромный экран на концертной сцене в парке «Ватан», где с 17:00 начнется киносеанс для самых маленьких - киностудия «Башкортостан» покажет мультфильмы местных мультипликаторов. С 17:30 программа киносеанса продолжится фильмами «Огонь», семейной драмой «Пальма» и сказкой «Конек-горбунок».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

29 августа пройдет торжественная церемония закрытия Финала IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы». Участников и гостей чемпионата ждет объявление призеров и победителей, а также масштабная концертная программа. Церемония начнется в 19:00 в парке «Ватан».

Хедлайнером мероприятия станет группа «Дабро», а по завершении концертной программы гостей ждет праздничный салют.