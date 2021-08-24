В этом году башкирские аграрии недосчитались значительной части урожая из-за жары

Аномальная жара, установившаяся в Башкирии еще в апреле 2021 года, больно ударила по сельскому хозяйству республики. В результате засухи гибнут посевы и активно размножаются вредители, атакующие поля и медоносные липовые леса. Пока власти региона думают, как исправить ситуацию, фермеры подсчитывают убытки и продолжают убирать едва ли не чудом уцелевший урожай.

Прямо сейчас чрезвычайная ситуация из-за засухи объявлена в 41 районе Башкирии, а в ближайшее время режим ЧС планируют распространить по всей республике. Об этом на днях во время оперативного совещания в региональном правительстве заявил министр сельского хозяйства, вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Он же доложил о ходе уборочных полевых работ 2021 года и рассказал о том, какие убытки понесли в этом году башкирские фермеры.

ГИБЕЛЬ ПОСЕВОВ

- Тяжелейший, засушливый год. Пока, по оценке экспертов, по температуре воздуха и по количеству выпавших осадков у нас хуже, чем в 2010-й, 1998-й и 1975-й годы. Год еще не закончился, на этой неделе обещают кратковременные дожди, на что мы очень надеемся. На сегодняшний день от засухи уже пострадали 624 хозяйства, - отметил на оперативном совещании Ильшат Фазрахманов.

Из-за аномальной жары и засухи башкирские фермеры в этом году приступили к уборке урожая на 18 дней раньше обычного срока. К концу августа аграрии намолотили 82% всех зерновых и зернобобовых культур на площади 1 млн 266 тысяч гектар и получили 1 млн 727 тысяч тонн урожая.

По данным Минсельхоза Башкирии, почти все районы республики уже завершают уборку урожая. Самые передовые муниципалитеты по уборке зерна - Альшеевский (намолотили 94,5% всех зерновых), Давлекановский (94,4%) и Туймазинский (94,2%). На этой неделе башкирские аграрии планируют полностью завершить уборочную кампанию 2021 года.

По цифрам ситуация не выглядит совсем уж катастрофической. Для примера, в неурожайный 2010 год насобирали максимум 600 тысяч тонн зерновых. В 2021-м по примерным прикидкам ожидают 2,13 млн тонн.

Уборочная кампания в Башкирии в 2021 году началась на 18 дней раньше обычного

По данным Минсельхоза Башкирии из-за засухи фермеры потеряли посевы на площади 332 тысячи гектаров и пострадали на площади 616 тысяч гектаров. В конце июля в министерстве отмечали, что предварительный ущерб хозяйствам республики составлял 3,4 млрд рублей. Уже точно можно сказать, что спустя месяц эта сумма существенно выросла.

КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ

Завершая доклад на оперативном совещании, министр сельского хозяйства Башкирии подчеркнул, что того урожая, который соберут фермеры в этом году, для внутреннего рынка будет вполне достаточно.

- Еще раз повторюсь. В 2010 году – 600 тысяч тонн, а в этом более 2 млн. Этого вполне достаточно, но без запаса на 2022 год, - подытожил Ильшат Фазрахманов.

Так что же ожидает Башкирию из-за засухи? Какие будут последствия и как с ними справиться? На этот вопрос в беседе с «КП-Уфа» попытался ответить доцент БАГСУ, социолог Рим Галимов.

- Я помню первую крупную засуху в Башкирии, в 1975 году. Я тогда в армии служил, но приезжал в отпуск осенью. Мой отец был главным инженером в Сельхозтехнике и он рассказывал, как они мучились, возили солому, чтобы пережить зимовку. Тогда даже на солому не смогли пшеницу и рожь убрать, вообще кормовых не было. Вся техника и люди были командированы в союзные республики, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию с нашей засухой. Оттуда завозили, например, корма для скота. И оттуда к нам попал колорадский жук, кстати, - вспоминает Рим Галимов.

По словам доцента БАГСУ, хотя урожайность в этом году совсем не такая, как рассчитывали башкирские аграрии, но комбайны все же работают на уборке урожая и хоть что-то собирают.

Заготовка кормовых культур также находится в стадии завершения

- Сложно сказать, какие будут последствия. Во-первых, надо знать какие запасы остались на наших элеваторах с прошлого раза, а во-вторых – сколько урожая соберем в этом году. Естественно, на 3-4 млн тонн, которые собирают в Башкирии ежегодно, рассчитывать не приходится. В ближайшей перспективе, в зависимости от того, какой объем будет собран к концу августа и началу сентября, и от того, что будет на элеваторах, правительство республики будет принимать решение, что делать дальше. Возможно, закупать зерно в соседних регионах, хотя там тоже не все хорошо, - говорит Рим Галимов.

ИСКАТЬ ДРУГОЙ ВЫХОД

Как отмечает социолог, раньше в случаях неурожая в Башкирии, зерно в наш регион везли из Сибири, Алтая и Краснодарского края. Сейчас в одних бушуют лесные пожары, а в других – наводнения. Именно поэтому, отмечает Рим Галимов, в этом году не будет таких объемов экспорта сельхозпродукции не только из нашей республики, но и со всей страны.

- Ну и конечно, если будут какие-то замещающие продукты, например, вместо хлеба картофель, то наверняка ситуация как-то компенсируется. И, наконец, вся эта историю подталкивает нас к научным исследованиям и дальнейшему прогрессу в поисках к замещению каких-либо продуктов. Сложно однозначно сказать, какие будут последствия у засухи. Естественно, как и в любом деле, здесь есть и плюсы и минусы. Другое вопрос, чего здесь будет больше. Конечно, неплохо, когда в амбарах есть лишний запас зерна, он душу успокаивает, а дефицит, безусловно, напрягает. Но нужно искать и другие формы (обеспечения продуктами питания. – Ред.), - говорит социолог.

На данный момент уборка урожая еще не завершена, но уже сейчас можно сказать, что без продуктов Башкирия не останется. Во всяком случае, собственные потребности по зерну, кормам для скота и другим культурам республика сможет покрыть. А что будет грядущей весной при посевной кампании, покажет лишь время.