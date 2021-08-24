«У нас самое прекрасное гидротехническое сооружение!»: советник Хабирова Ольга Сарапулова о новой набережной

Эксперт в сфере городского благоустройства и советник Радия Хабирова Ольга Сарапулова в эфире «КП-Уфа» прокомментировала развитие новой уфимской набережной.

Построенная недавно набережная реки Белой попала под справедливую критику жителей и гостей столицы. В теплое время года днем она становится абсолютно пустой «бетонной сковородкой» без мест, где можно укрываться от солнца. Зимой на огромной пустынной территории заняться пока абсолютно нечем.

- У нас есть самое прекрасное в мире гидротехническое сооружение. Оно создавалось именно с целью защиты от размывания южного склона. Благоустройство, которое появилось на верхнем ярусе, скорее «допработы» подрядчика. Но жители все равно воспринимают это место как рекреационное и общественное пространство. Я сама там часто бываю, вижу бегунов, которые туда специально приезжают. Набережной нужно найти и осознать свое место как общественное пространство. Эта территория всегда была на отшибе, туда сложно попасть, оттуда почти невозможно выбраться – там большой уклон, - говорит эксперт.

Тем не менее, Сарапулова считает, что в дальнейшем набережную можно будет перепрофилировать в спортивном направлении – установить дополнительные велодорожки, а зимой оборудовать лыжню. Задуматься об этом стоит всем уфимцам, как единому городскому сообществу.