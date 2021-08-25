«Наша задача – предотвратить болезнь»: как работает уфимский Центр здоровья

Здоровье – самое главное, что есть у человека. Поэтому очень важно регулярно обследоваться, чтобы выявить на ранней стадии заболевание, начать лечение и тем самым продлить себе жизнь. Ведь согласитесь – предупредить болезнь куда проще, чем потом долго и упорно ее лечить! На страже физического благополучия жителей Башкирии стоит Центр здоровья при ГБУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Здесь можно проверить свое здоровье, а также получить необходимые консультации врачей по поводу своего образа жизни.

«ПРИНИМАЕМ КАЖДОГО, КТО К НАМ ОБРАТИТСЯ»

Центр здоровья был создан еще в декабре 2009 года. Тогда было создано 12 подобных подразделений в медицинских организациях республики, сейчас их число увеличилось до 22. Основной задачей Центра здоровья является выявление у населения факторов риска таких распространенных заболеваний как сердечно-сосудистые и эндокринные болезни, заболевания легких, проверка зрения на риск развития глаукомы, а также предупреждение кариеса и других воспалительных заболеваний ротовой полости.

- Кроме выявления предпатологических состояний, которые могут привести к серьезным болезням, необходимо понять – подвержен ли человек стрессам, объяснить ему важность отказа от вредных привычек и необходимости ведения здорового образа жизни. То есть изначально наша задача была не лечить уже существующие болезни, но сделать все, чтобы они не появились у человека, - объясняет заместитель главного врача по медицинской части Наталья Бикбаева. – Хотя бывает и такое, что приходит к нам человек на обследование, а мы отправляем его в больницу с инфарктом. Ситуации случаются разные.

Как признается врач, изначально центр был рассчитан на посещение здоровых, молодых и энергичных людей. Вот только в современном ритме жизни, к сожалению, мало кто находит время на такую важную вещь, как проверка собственного здоровья. Так что теперь Центр проводит и выездную работу – «поезда здоровья» выезжают в крупные районы республики, где специалисты проводят осмотр населения и выдают необходимые рекомендации. Кроме того, в Центр здоровья часто поступают заявки от крупных предприятий, которые заботятся о физическом состоянии своих работников.

- В основном, мы принимаем пациентов из Уфы, но, если кто приезжает из других районов и городов – никому не отказываем в помощи. Обследование у нас можно пройти быстро, в течение 1,5-2 часов, а главное – абсолютно бесплатно, поскольку мы принимаем всех по полису ОМС, - уточняет Наталья Бикбаева. – Ежедневно мы принимаем от 20 до 40 пациентов, а на выездах – до 100 человек.

«ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО 20 ПРОЦЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ»

Посещение Центра здоровья начинается с лаборатории, в которой пациент сдает анализ крови на глюкозу и холестерин. Эти важные анализы позволяют определить риск развития сахарного диабета и возникновения тромбов – причины инфарктов и инсультов, каждый год уносящих сотни жизней жителей Башкирии. После на каждого пациента заводится специальная «карта здоровья», где будут храниться все результаты анализов и других обследований.

После пациент отправляется на ЭКГ и РЭГ – с помощью этих обследований врачи определяют, как работает сердце и мозг пациента, нет ли риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта. Еще один очень важный (хоть и не такой распространенный в большинстве медучреждений республики) метод обследования – это биоимпедансометрия, с помощью которой определяется состав тела у человека – сколько у него процентов жира, мышечной массы и т.д.

- Для того, чтобы оценить состояние дыхательной системы пациента, в частности определить измерить объем легких, объем выдоха за одну секунду и скорость выдоха, проводится спирография. Для курильщиков, легкие которых подвержены наибольшему стрессу, предлагается пройти обследование на смокелайзере – специальном приборе для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Такое исследование не предполагается в рамках обычной диспансеризации, а у нас также его можно пройти абсолютно бесплатно, - говорит заместитель главного врача по медицинской части.

Не менее важным является осмотр у гигиениста стоматологического. Расслабьтесь – сверлить зубы на приеме вам никто не будет. Врач оценит состояние слизистой рта, проверит есть или нет кариес или какие-то воспалительные процессы, при необходимости проведет фторирование и снимет зубной камень, а также отправит к стоматологу в поликлинику по месту жительства.

До сих пор считаете, что ваше зрение острое, как у орла, или предметы стали расплывчатыми? Врач-окулист оценит остроту зрения и состояние глазного дна, а также определит – есть ли риск развития глаукомы, которая может привести к слепоте. Те, кто часто нервничает на работе, оценят психотест – он позволит определить, насколько вы подвержены стрессу, а врач даст рекомендации, как обрести душевную гармонию и избавиться от лишних переживаний.

- После прохождения всех обследований собирается полный анамнез, после чего на заключительном этапе врач-терапевт оценит состояние вашего здоровья, определит, есть ли риск развития каких-либо заболеваний и при необходимости отправит в поликлинику по месту жительства для консультации у узких специалистов, а также даст необходимые рекомендации по здоровому образу жизни, рациону питания, двигательной активности. К сожалению, полностью здоровыми оказываются всего лишь 20 процентов наших пациентов – у остальных есть какие-то нарушения, которые необходимо лечить, - говорит Наталья Бикбаева.

А В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

Многие спросят: а чем отличается обследование в Центре здоровья от обычной диспансеризации в поликлинике по месту жительства?

- Самое важное отличие – в объеме проводимых исследований. Диспансеризация не предусматривает ни прохождение РЭГ, ни спирометрию, ни осмотр у окулиста и гигиениста стоматологического. А уж такие достаточно редкие виды исследований как смокелайзер и биоимпедансометрия и вовсе вряд ли встретишь в обычной поликлинике. Кроме того, если вам еще не исполнилось 45 лет, то проходить диспансеризацию нужно по графику раз в 3 года. Обследоваться в нашем центре здоровья мы рекомендуем ежегодно всем гражданам от 18 лет, - объясняет Наталья Бикбаева. – Кроме того, у нас возможно и повторное посещение. К примеру, человек позанимался в школе здоровья или по нашим рекомендациям изменил образ жизни, а потом снова пришел к нам, чтобы оценить динамику.

Кстати, о школах здоровья. Если у пациента выявили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, он ведет малоподвижный образ жизни – то ему сразу же предлагается пройти занятия в школе здоровья при Республиканском врачебно-физкультурном диспансере (как вам идея заняться хатха-йогой? Между прочим, одно из лучших «лекарств» для больных суставов!) или в зале ЛФК. Особенно такие занятия актуальны для пациентов, которые перенесли ковид – опытные инструкторы проводят с ними дыхательную гимнастику, разрабатывая легкие.

- Болеть в наше время дорого и хлопотно. А вот пройти раз в год обследование своего организма и вовремя обнаружить намечающиеся проблемы – дело буквально пары часов. Берегите себя и внимательно относитесь к своему здоровью, - настоятельно советует Наталья Бикбаева.

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