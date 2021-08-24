Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 августа 2021 13:54

В Башкирии растет заболеваемость и смертность от коронавируса. Вы удивитесь, как объясняют это врачи

В Минздраве подчеркивают, что вакцинировано всего четверть населения республики, и до коллективного иммунитета еще далеко
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Несмотря на вакцинацию, ежедневно регистрируется около 300 новых случаев заболевания

Несмотря на вакцинацию, ежедневно регистрируется около 300 новых случаев заболевания

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на все уверения властей, что эпидемия с коронавирусом находится под контролем, ситуация остается достаточно тревожной. Например, сегодня было установлено сразу два антирекорда с начала эпидемии в Башкирии – за сутки ковид обнаружили у 300 жителей республики, а от осложнений вируса скончались сразу 15 человек (ранее самое большое число скончавшихся за сутки не превышало 13 человек). Общее число жертв инфекции перевалило отметку в тысячу человек и сейчас составляет 1 014.

На интересующий всех жителей Башкирии вопрос – почему так происходит, и действительно ли эффективна вакцина в борьбе с коронавирусом, ответила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

- В нашей республике проживает 4 миллиона жителей, из которых привита только четверть. Этого мало для коллективного иммунитета – для его достижения необходимо, чтобы вакцинировались хотя бы 60-80 процентов населения. Особенно это важно для лиц старше 60 лет, которых вакцинировано должно быть 90 процентов, - отметила Ирина Кононова.

Врач подчеркнула, что большинство умерших от осложнений вируса – это лица пожилого и старческого возраста, у которых ковид протекает особенно тяжело. Многие из них имеют свои инфекции и сопутствующие заболевания, а уже давно известно, что коронавирус особенно опасен при сахарном диабете и обструктивной болезни легких. Кроме того, распространенный сейчас индийский штамм «Дельта» вызывает гораздо более тяжелое течение болезни, чем предыдущие штаммы. К тому же штамм «Дельта» более вирулентен, то есть заразен – отсюда и постоянно возрастающее число новых случаев заболевания.

- Особенно подвержены заболеванию пожилые и дети. Большинство случаев заболевания фиксируется именно в семейных очагах, где трудоспособные граждане привиты или переболели и имеют коллективный иммунитет на работе, но при этом являются переносчиками инфекции и приносят ее домой. Сейчас наша основная задача - максимально увеличить темпы вакцинации именно среди пожилых людей. И напоследок хочется дать совет: если вы хотите позаботиться о своих пожилых родственниках, ограничьте свои визиты к ним домой и убедите их поскорее привиться от коронавируса, - добавила Ирина Кононова.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ