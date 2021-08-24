В Башкирии растет заболеваемость и смертность от коронавируса. Вы удивитесь, как объясняют это врачи

Несмотря на вакцинацию, ежедневно регистрируется около 300 новых случаев заболевания Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на все уверения властей, что эпидемия с коронавирусом находится под контролем, ситуация остается достаточно тревожной. Например, сегодня было установлено сразу два антирекорда с начала эпидемии в Башкирии – за сутки ковид обнаружили у 300 жителей республики, а от осложнений вируса скончались сразу 15 человек (ранее самое большое число скончавшихся за сутки не превышало 13 человек). Общее число жертв инфекции перевалило отметку в тысячу человек и сейчас составляет 1 014.

На интересующий всех жителей Башкирии вопрос – почему так происходит, и действительно ли эффективна вакцина в борьбе с коронавирусом, ответила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

- В нашей республике проживает 4 миллиона жителей, из которых привита только четверть. Этого мало для коллективного иммунитета – для его достижения необходимо, чтобы вакцинировались хотя бы 60-80 процентов населения. Особенно это важно для лиц старше 60 лет, которых вакцинировано должно быть 90 процентов, - отметила Ирина Кононова.

Врач подчеркнула, что большинство умерших от осложнений вируса – это лица пожилого и старческого возраста, у которых ковид протекает особенно тяжело. Многие из них имеют свои инфекции и сопутствующие заболевания, а уже давно известно, что коронавирус особенно опасен при сахарном диабете и обструктивной болезни легких. Кроме того, распространенный сейчас индийский штамм «Дельта» вызывает гораздо более тяжелое течение болезни, чем предыдущие штаммы. К тому же штамм «Дельта» более вирулентен, то есть заразен – отсюда и постоянно возрастающее число новых случаев заболевания.

- Особенно подвержены заболеванию пожилые и дети. Большинство случаев заболевания фиксируется именно в семейных очагах, где трудоспособные граждане привиты или переболели и имеют коллективный иммунитет на работе, но при этом являются переносчиками инфекции и приносят ее домой. Сейчас наша основная задача - максимально увеличить темпы вакцинации именно среди пожилых людей. И напоследок хочется дать совет: если вы хотите позаботиться о своих пожилых родственниках, ограничьте свои визиты к ним домой и убедите их поскорее привиться от коронавируса, - добавила Ирина Кононова.