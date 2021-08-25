Что происходит с «Золотым запасом» в Башкирии в августе 2021 года

Началась эта громкая история еще в марте 2019 года

Ситуация с инвестиционной площадкой «Золотой запас» в Башкирии продолжает развиваться. Началась эта громкая история еще в марте 2019 года, когда башкирский «Роскомснаббанк» лишился лицензии и на его счетах были «заморожены» деньги фирм-заемщиков, действовавших через «Золотой запас». Заложниками ситуации оказались около четырех тысяч человек, разместивших там свои деньги. На сегодняшний день, уже выплачено порядка половины от общей суммы накопившегося долга, а это практически 1,4 млрд. Сейчас в реестре кредиторов числятся 2,7 тысячи человек с суммарным объемом требований чуть более чем в 1,4 млрд рублей (без учета процентов). Эту же цифру общей задолженности перед гражданами подтвердили и в МВД Башкирии.

Спустя некоторое время заимодавцы «Золотого запаса» объединились в несколько инициативных групп, чтобы определиться со стратегией возврата своих денег. Самый перспективный вариант, за который проголосовало абсолютное большинство активистов – банкротство фирм-заемщиков. На том и порешили. Вскоре в отношении организаций должников была введена процедура наблюдения, после чего у этих фирм были обнаружены ценные активы. Именно они и стали гарантом возврата денег заимодавцам.

В последнее время у заимодавцев возникло несколько актуальных вопросов, на которые в беседе с «Комсомолкой» ответил председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ АКТИВ

На сегодняшний день, на самый ценный актив, принадлежащий фирмам-заемщикам, нашелся реальный покупатель. Крупный инвестор планирует реализовать масштабный проект в районе Русского Юрмаша, что в Уфимском районе. Масштабная стройка запланирована, в том числе, на земельных участках, принадлежащих фирмам-заемщикам, работавшим через инвестиционную площадку «Золотой запас». Инвестор не просто заинтересовался этими землями, но уже и вложился в оформление всех необходимых документов и получил принципиальное одобрение и поддержку от главы Башкирии Радия Хабирова.

Земельные участки являются гарантом возврата денег заимодавцам «Золотого запаса» и на данном этапе проходят процедуру переоформления из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Делается это для того, чтобы не продавать ценный актив по заниженной цене – рыночная цена сельхозугодий значительно ниже, чем у земель населенных пунктов.

Как сейчас обстоят дела с переоформлением этих земельных участков?

- Совместно с администрацией Уфимского района и институтом «Башкиргражданпроект» полным ходом идет работа по проектированию. Объем работы там просто колоссальный, поскольку и сама территория огромная. В данном случае необходимо получить согласование от различных федеральных структур и властей соседних муниципалитетов и даже от коммерческих организаций, чьи объекты прилегают к этой территории, - поясняет Владимир Барабаш.

Как отметил в беседе с «КП-Уфа» председатель совета по правам человека при главе Башкирии, многим только кажется, что раз руководитель региона одобрил этот проект, то и процесс будет проходить едва ли не молниеносно.

- Это огромный объем работы с документами, плюс топографическая съемка, геологические изыскания, геодезия и так далее. Инвестор на все это выделил собственные средства, не получив пока что ничего взамен, - подчеркнул Владимир Барабаш.

ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ

Ответил председатель СПЧ при главе Башкирии и на часто задаваемый вопрос о сроках перевода земель в Русском Юрмаше из сельхозугодий в земли населенных пунктов.

- Надо понимать, что сейчас на все земельные участки, которые принадлежат фирмам-заемщикам, работавшим через «Золотой запас», делается генеральный план. То есть сначала надо сделать корректировку генплана Русско-Юрмашевского сельсовета Уфимского района. И сегодня как раз эта работа идет, проводит ее «Башкиргражданпроект». И выбор именно этой организации инвестором существенно экономит время, ведь предыдущую версию генплана также делали они, - пояснил Владимир Барабаш.

Как только будет завершена корректировка генплана, будут объявлены публичные слушания на его утверждение. По закону на это отводится 45 дней.

- После того, как генплан будет утвержден, начнется процесс планировки и межевания первой группы земельных участков. Утверждение проекта планировки и межевания также проходит через публичные слушания и также на это отводится срок в 45 дней. Однако проект планировки и межевания проводит та же организация, что и вносит изменения в генплан и срок работ там будет небольшой. Контракт с проектной организацией предусматривает завершение абсолютно всех работ, включая публичные процедуры, к 28 декабря. И только после этого инвестор сможет начать процесс освоения земельных участков, - говорит председатель СПЧ при главе Башкирии.

Как отметил Владимир Барабаш, лишь после прохождения всех проектных и публичных процедур у инвестора, планирующего реализовать свой проект в Русском Юрмаше, появятся юридические гарантии. Тогда он и начнет выплачивать деньги за этот актив, принадлежащий сейчас фирмам-заемщикам.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО

Отвечая на вопрос о том, почему возврат денег заимодавцам так затянулся, Владимир Барабаш отметил, что хотя работа команды арбитражных управляющих может и не бросается в глаза, но ее объемы просто колоссальные.

- Казалось бы, два года – это большой срок. Но, за первый год (после отзыва лицензии у «Роскомснаббанка») мы избавились от жуликов, которые пытались влезть в эту историю. Помните, как некие компании подавали в суды и пытались заполучить права требования? Также за первый год мы нашли активы заемщиков, с которых можно как-то рассчитаться. Тогда же мы утвердили списки заимодавцев и провели всю подготовительную работу, чтобы понять с чего, кому и как отдать, - вспоминает председатель СПЧ при главе Башкирии.

По словам Барабаша, на данный момент в истории с «Золотым запасом» начался второй этап, на котором будут реализованы активы заемщиков. За все это время была проделана огромная работа. В частности, был найден инвестор, готовый купить самый дорогой актив заемщиков, работавших через «Золотой запас».

- Надо понимать, что очередь из инвесторов то не стоит. Желающих вложить деньги, да еще и рассчитаться с чужими долгами нет, - подчеркнул Владимир Барабаш. – В итоге, была разработана схема, позволяющая соблюсти баланс интересов – рассчитаться с людьми и защитить интересы инвестора.

Кроме того, в ходе решения проблемы были полностью соблюдены все юридические, судебные и прочие процедуры. Опять же, инвестора вывели на «Инвестчас», где его проект одобрили глава Башкирии и профильные министры.

ВОПРОС О КОНКУРСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Владимир Барабаш с сожалением отмечает, что на данном этапе объявились интересанты, которые хотят «погреть руки» на истории с «Золотым запасом».

- Начиная с внезапно появившихся юристов, которые активно «атакуют» заимодавцев и пытаются переключить на себя этот процесс, и, заканчивая отдельными «активистами», которые видя, что инвестор начал вкладывать реальные деньги в проект, решили нагреть руки и стали шантажировать ситуацию, угрожая воспользоваться своим «влиянием» на займодавцев и их наивностью, чтобы сорвать ход реализации проекта ведущего к выплатам, выведя людей на пикеты и усилив давление на МВД по уголовному делу, в случае отказа от выполнения их требований - отметил председатель СПЧ при главе Башкирии.

По его словам, эти самые «активисты» сейчас требуют, в том числе, перевести фирмы-заемщики в конкурсное производство вместо внешнего управления, заявляя, что это позволит быстрее рассчитаться с заимодавцами.

- Это не правда. Конкурсное производство – это распродажа активов. Сейчас актив не имеет достаточно ценности, чтобы покрыть даже часть основного долга. Я считаю, что эти люди могут быть заинтересованы в том, чтобы по дешевке выкупить активы на такой распродаже, отдать людям три копейки вместо рубля, а потом положить этот актив себе в карман, - предположил Барабаш.

СКАЗАНО

Ильгиз Бахтияров, представитель инвестора:

- На данном этапе мы вкладываем в проект достаточно большие средства, не имея фактически никаких гарантий, кроме слова (главы Башкирии – Ред.). В подготовку земли, а также в увеличение стоимости этого актива уже вложены миллионы рублей. Нас настораживают любые действия в уголовной плоскости, так как это существенно увеличивает риски реализации проекта. По мнению наших юристов, история с «Золотым запасом» - это хозяйственный спор, а не предмет уголовного расследования. В случае активного развития уголовного направления, мы будем вынуждены выйти из проекта, несмотря на понесенные затраты. Просто потому, что это делает риски неприемлемыми для нас. Соответственно, это приведет к тому, что вкладчики останутся без источников финансирования. Эти земли «застрянут» в своем статусе на годы, - отмечает инвестор.