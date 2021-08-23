Депрессия и галлюцинации: врачи объяснили, какими неприятностями может обернуться ковид для жителей Башкирии

В некоторых случаях пациенту может понадобиться помощь психотерапевта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается весьма напряженной. Как озвучил первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин во время оперативного совещания в правительстве, за сутки в республике зарегистрировано 297 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных достигло 54639 человек. Большая часть из них находится на амбулаторном лечении, еще 3979 человек госпитализированы – из них 2500 старше 60 лет, еще 23 – маленькие дети.

Еще 12 человек скончались от осложнений вируса: всего от ковида умерли уже 999 жителей республики, из которых 93 – за прошлую неделю. Что касается выздоровевших, то ситуация здесь не столь радужная – всего 57 за последние сутки и 50137 человек в целом.

Особое внимание Радий Хабиров на оперативном собрании обратил на вакцинацию. По данным регионального Минздрава первым компонентом привились 1106459 жителей Башкирии, полностью завершили вакцинацию 920977 человек, но все равно этих цифр не хватает для достижения целевых показателей.

– У нас в запасе есть более 200 тысяч вакцин, которые мы можем спокойно реализовывать. 1,1 миллион прививок мы сделали, но нам необходимо вакцинировать еще минимум 800 тысяч. Там остались люди, к которым нам нужно проявить больше убеждений, – подчеркнул Радий Хабиров.

ДЕПРЕССИЯ И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ: ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСЕН КОВИД

Врачи подчеркивают, ковид очень опасное и коварное заболевание, которое не только затрагивает все системы и органы, но и может серьезно отразиться на психике человека. Как пояснили в региональном Минздраве, ссылаясь на данные и исследования Республиканской клинической психоневрологической больницы, спектр нарушений при коронавирусе очень широк: от астении (слабости) до психозов и тяжелых поражений головного и спинного мозга, которые могут привести к летальному исходу.

- Наиболее частой нервно-психической патологией, возникающей практически у всех пациентов с COVID-19, является астенический симптомокомплекс, включающий физическую и психическую слабость, быстрое истощение и эмоциональную нестабильность. Как правило, выявляются легкие когнитивные расстройства, повышенная чувствительность к телесным ощущениям, звукам, нарушение сна и бессонница. Астенический симптомокомплекс обнаруживается на всех этапах болезни, резко нарастая по мере развития заболевания и медленно регрессируя в дальнейшем, - объясняют специалисты.

Как правило, нарушения психики у пациента замечает лечащий врач при осмотре, и если ситуация настораживает, то человеку могут назначить консультацию врача-психиатра и направить его на стационарную постковидную реабилитацию в психосоматическое отделение РКПБ или дневной стационар психиатрического профиля.

В МИНЗДРАВЕ УТОЧНИЛИ, КОГДА ПОЯВЯТСЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еще один вопрос, который волнует жителей Башкирии, будут ли детей и подростков вакцинировать от коронавируса. На брифинге, посвященном мерам профилактики и борьбе с эпидемией, заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова уточнила, что «Спутник V» уже начал клинические испытания на подростках.

- Когда будет доказана безопасность, вакцинацию можно будет включать в детский календарь по эпидемиологическим показаниям. При этом если беременная женщина привита от COVID-19, то ее антитела попадают малышу внутриутробно, и в течение полугода после рождения он будет защищен от коронавирусной инфекции, - уточнила Кононова.