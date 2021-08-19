Спасти краснокнижную рыбу: «Башнефть» выпустила 435 тысяч мальков стерляди

Лето 2021 года выдалось в Башкирии аномально жарким и засушливым. Уровень рек в республике опустился до небывалых за последние годы отметок. Из-за сильного обмеления пострадала популяция рыбной фауны многих региональных водоемов.

Так, 16 августа для восполнения ихтиофауны уфимской реки Белая компания «Башнефть»(входит в «Роснефть») выпустила в водоем 150 тысяч мальков стерляди.

Молодь рыбы выпустили в районе Затона, и, по словам заместителя начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства Людмилы Скворцовой, это место было выбрано не случайно.

– Точки выпуска определяются на основании многолетних наблюдений. В этом месте очень хорошая кормовая база. Недалеко есть зимовальные ямы, в которые рыба, когда подрастет и окрепнет, сможет спуститься. В зимовальную яму сначала спускается молодняк, потом средняя группа, потом уже крупная рыба, – рассказала Людмила Скворцова.

Специалисты утверждают, что искусственное зарыбление помогает сохранить экологический баланс водоемов, а выращенная молодь имеет хорошую приживаемость в открытой воде.

До нового места обитания молодняк стерляди доставили на специально оборудованном грузовике. Перед выпуском мальков в реку температуру воды в термоконтейнерах постепенно выровняли относительно водоема. Как нам рассказала Людмила Скворцова, если этого не сделать, рыба может погибнуть. Затем молодь переселили в их новое место обитания, где спустя пару лет они смогут дать новое потомство.

РЫБА, ЗАНЕСЕННАЯ В КРАСНУЮ КНИГУ

Для выпуска в Белую стерлядь была выбрана тоже не просто так. Дело в том, что стерлядь в настоящее время внесена в Красную книгу как «уязвимый вид».

– Всего с мая по август этого года работники «Башнефти» выпустили более 435 тысяч мальков стерляди в реку Белая, а также в Павловское, Нижнекамское и Воткинское водохранилища. До конца сезона мы выпустим более полумиллиона мальков, – рассказывает заместитель генерального директора «Башнефть-Добыча» по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и экологии Роберт Фаритов.

«ВОСПОЛНИТЬ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ»

Одним из поставщиков молоди рыбы выступил Самарский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Там в благоприятной естественной среде с богатой кормовой базой мальки набрали необходимый вес в три грамма. Иеродиакон Вассиан рассказал, что монастырь занимается разведением стерляди с 2014 года, и рыбы, по его словам, для христианства имеют особое значение.

– Рыбы – это издревле символ Христа. Раньше христиане носили на груди символ рыбы. В этом году мы в первый раз приехали в братскую республику. Для нас это значимое событие. Эта природоохранная программа помогает восполнять природные ресурсы нашей страны, которые, как мы знаем, сильно истощены, – заявил священнослужитель.

Посмотреть на то, как из специальных контейнеров молодь рыбы бурным потоком устремляется в водоем, пришли и местные жители. Молодую маму Марину и ее ребенка очень изумило мероприятие, так как подобное им довелось видеть впервые.

– Очень интересное мероприятие. Лето выдалось в этом году совсем уж засушливым – речка очень сильно обмелела. Не припомню, чтобы раньше такое случалось. И рыбы стало меньше, и рыбаков. Поэтому хорошо, что решили восполнить реку новой рыбой, – поделилась женщина.

Отметим, что восполнение ихтиофауны и лесных ресурсов в регионах присутствия является важной частью природоохранной программы «Башнефти». В 2020 году компания выпустила более 1,2 миллионов мальков рыб ценных пород на территории Башкирии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.