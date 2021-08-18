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Общество18 августа 2021 15:04

Уфимский путешественник Олег Чегодаев за 109 дней прошел пешком весь Урал

На весь путь от южной до северной точки горной системы он потратил чуть меньше четырех месяцев
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Путь длиной в 3183 километра Олег преодолел за 109 дней. Фото: vk.com/oleg_chegodaev

Путь длиной в 3183 километра Олег преодолел за 109 дней. Фото: vk.com/oleg_chegodaev

Фотограф и путешественник из Уфы Олег Чегодаев, известный также как амбассадор Уральских гор, стал первым человеком в мире, прошедшим пешком весь Урал. На экспедицию, в ходе которой он передвигался только по горной цепи, уфимец потратил 109 дней. За это время Олег преодолел 3183 километра по горным хребтам и курумникам. Во время путешествия он вел дневник в социальных сетях, где каждый день отмечал пройденный километраж и делился фотографиями.

В экспедицию Олег Чегодаев отправился 1 мая 2021 года, а отправной точкой дальнего путешествия стал берег реки Урал. Конечным пунктом уникального пешего путешествия стала гора Константинов Камень на Полярном Урале. Этой вершины он достиг 17 августа 2021 года.

- У меня была мечта. И вот она исполнилась. Я прошёл пешком Урал. Сегодня, взойдя на самую северную уральскую вершину «Константинов камень» я убедился, что движение к цели важнее самой цели. Я поднялся наверх, и ничего особого и не случилось: туман, курум, ветер. Все как сотни и сотни прошлых вершин, - поделился своими впечатлениями в соцсетях Олег в последний день путешествия.

Как отметил путешественник, после подъема на вершину он спрятался от ветра, закрыл глаза и стал вспоминать пройденные им километры.

- Я вспомнил степные вершины крайнего юга, курумные реки, рассвет над Чусовой, брошенную в горах сеялку с видом но Косьвинский камень, готически замок вершины Мунин-тумп, изматывающую но прекрасную тайгу между «пупами» и Щугором, стену Тельпосиз, и дальше дальше на север... И почувствовал счастье. Я прошёл Урал! Теперь, глядя на любую широту карты Урала, мне будет, что вспомнить, - подвел итоги своего потрясающего и масштабного похода амбассадор Уральских гор.

После возвращения в Уфу Олег планирует засесть за написание собственной книги о пешем путешествии по Уралу. Кроме того, у фотографа много материала, из которого он будет монтировать фильм, а также выпускать «отдельные истории».

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