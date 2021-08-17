Итоги августовского педсовета 2021 в Уфе: что ждет школьников в новом учебном году

Хабиров поручил устроить для первоклассников незабываемый праздник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в Башкирии состоялось традиционное августовское совещание работников образования, на котором обсуждались важные вопросы, касающиеся школьников и студентов. В педсовете принял участие и глава республики Радий Хабиров, который сделал несколько важных объявлений относительно будущего учебного года. Стоит ли ждать «дистанционки», о вакцинации учителей, и в каких городах республики могут появиться филиалы вузов – читайте в материале «КП-Уфа».

«ПОЛМИЛЛИОНА НАШИХ ДЕТЕЙ 1 СЕНТЯБРЯ ИДУТ В ШКОЛУ»

Несмотря на растущую заболеваемость коронавирусом, с 1 сентября все школьники приступают к учебе в обычном очном формате.

– Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике позволяет нам на данный момент уверенно сказать, что 1 сентября почти полмиллиона наших детей пойдут в школу. Никаких разговоров о том, что будет уход на дистанционное обучение в настоящий момент мы не ведем, – заявил Радий Хабиров. – При этом, если ситуация неожиданным образом ухудшится, мы будем принимать иные решения.

В Кумертау и Белорецке могут появиться филиалы республиканских вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом глава республики выразил обеспокоенность тем, что вирус значительно «помолодел» - теперь тяжелое течение болезни встречается и у детей, а четверо ребят даже подключены к ИВЛ. Именно поэтому очень важно, чтобы педагоги и школьный персонал прошли вакцинацию от коронавируса.

- Сейчас процент вакцинированных учителей составляет 67,5 процентов. Цифра хорошая, но не полная. Мы должны довести ее минимум до 80 процентов. Никто из нас не будет требовать вакцинации от людей, имеющих медотводы. Но все остальные все же должны пойти и привиться, - подчеркнул Хабиров.

Также директоров школ попросили обновить все разметки для социальной дистанции, обеспечить термометрию, обеспечить ношение защитных масок школьным персоналом. Следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в школах будут медицинские инспекторы, набранные из студентов медицинских колледжей и БГМУ.

Что касается детей с хроническими заболеваниями, у которых коронавирус протекает тяжело и с осложнениями, то им предоставят возможность какое-то время заниматься дистанционно.

- Необходимо продумать механизм, чтобы по желанию родителей, у которых ребенок имеет хроническое заболевание, перевести его на какое-то время на дистанционное обучение. Хотя бы на первые две недели учебы, - подчеркнул глава республики.

НОВЫЕ ФИЛИАЛЫ ВУЗОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ БАШКИРИИ

Также Радий Хабиров отметил, что во многих крупных городах Башкирии, например, в Белорецке и Кумертау, не хватает филиалов республиканских вузов. Хабиров поручил Минобру до 1 октября подготовить предложения по стратегическому развитию высших учебных заведений в регионе.

В Кумертау и Белорецке могут появиться филиалы республиканских вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В Белорецке проживает более 64 тысяч человек, но нет ни одного филиала наших вузов, тоже самое касается Кумертау. У нас в городах есть филиалы вузов из Магнитогорска и Оренбурга, а наши вузы, у которых огромный потенциал, мало представлены. Это надо исправлять, — заявил глава Башкирии.

Отдельная задача — подготовка специалистов для тех или иных территорий республики. Так, например, в Зауралье не хватает врачей, и чтобы решить эту проблему, теперь студенты Сибайского медколледжа автоматически становятся первокурсниками биологического факультета сибайского филиала БашГУ, а с третьего курса их уже зачислят в БГМУ.

БОРЬБА ЗА ЛУЧШИЕ УМЫ РЕСПУБЛИКИ

Особое внимание Радий Хабиров поручил уделить тому, как сохранить отток талантливых выпускников за пределы республики. Отметим, что в 2021 году стобалльные результаты на ЕГЭ показали 107 учеников, из них в республиканские вузы поступили только 36 человек, остальные предпочли учиться в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы у выпускников был стимул учиться в родной республике, Хабиров поручил выплачивать премию в размере 150 тысяч рублей. На эти деньги могут рассчитывать ребята, показавшие наивысший результат на экзамене и поступившие в один из республиканских университетов.

Большинство стобалльников ЕГЭ предпочли учиться в федеральных вузах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я готов и дальше увеличивать эту премию. Часть ребят её уже получили. Всё просто: документы покажи и получи. Есть вузы, которые платят стобалльникам повышенные стипендии. Да, за них идёт постоянная борьба, идет настоящая война за умы. Но, считаю, руки опускать не нужно, —подчеркнул руководитель республики.

Также Хабиров призвал глав муниципалитетов активнее работать со стобалльниками, которые все же предпочли учиться за пределами Башкирии.

- Важно, чтобы они не теряли связи с малой родиной. Для этого мы сформулировали «теорию трёх касаний». Речь идёт о том, чтобы минимум три раза в год глава района взаимодействовал с этими талантливыми ребятами. Например, один раз передал продуктовый набор, второй – пригласил на встречу земляков, третий – поощрил какой-нибудь премией. Главная задача – чтобы наши лучшие выпускники вернулись после окончания вуза и работали в Башкирии, - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что состоянию на 13 августа, 2009 студентов зачислены в вузы Башкирии. Из них 49 абитуриентов стали студентами без вступительных испытаний. Еще 1666 студентов зачислены на целевое обучение, 295 — в пределах особой квоты. Всего в вузы региона подано 145 688 заявлений, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Наиболее популярными среди направлений, подаваемых в вузы, являются: лечебное дело, педиатрия, нефтегазовое дело, прикладная информатика, информационная безопасность, педобразование, химические технологии и строительство.

Ранее сообщалось, что в вузах Башкирии на новый учебный год выделено более 13,7 тысячи бюджетных мест.

СПОРЫ ЗА НОВЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

Уже долгое время идет разговор о строительстве нового математического лицея регионального уровня. На августовском педсовете Радий Хабиров пригрозил, что если до 1 октября решение по возведению школы не будет принято, он передаст ее другому городу – Стерлитамаку.

– Не хочет Уфа держать у себя республиканский лицей – будет держать Стерлитамак. Вы мне год то один участок предлагаете, то пятый. Я считаю, что это, видимо, абсолютно не нужный Уфе проект. Если у людей нет желания, зачем я буду заставлять? – возмутился Хабиров.

Напомним, что 1,5 года назад с предложением создать в Уфе математический лицей к главе Башкирии обратились известные педагоги Михаил Саханевич и Александр Столяров. По словам Хабирова, назначать директора в уникальную школу будет он сам, а учителя нового образовательного учреждения получат «особый статус».

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Не обошел стороной руководитель региона и вопрос о строительстве новых и состоянии уже существующих школ в Башкирии.

- В этом году мы сдаем 9 новых школ. В следующем - сдаем еще 6 школ примерно на 4,5 тысячи учебных мест, еще 11 школ - в ближайших планах, - рассказал Хабиров.

Что касается программы по капитальному ремонту, то по поручению Президента России, до 2026 года все старые здания школ должны быть отремонтированы, включая фасад, внутреннюю отделку, пищеблок, пришкольную территорию и спортивную площадку. На сегодняшний день в таком ремонте нуждаются 365 школ, то есть в год необходимо ремонтировать 50-70 учебных заведений.

Благодаря школьным стоматкабинетам школьники могут проверить состояние своих зубов, не отвлекаясь от учебы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Также министерства образования и здравоохранения республики получили четкие указания в течение 2 месяцев решить вопрос, как организовать стоматологическую помощь учителям в открытых школьных стоматкабинетах (всего в республике функционируют 68 лицензированных стоматологических кабинетов – Ред.). В ближайшее время еще в 57 школах, где обучаются не менее 500 школьников, появятся новые стоматкабинеты.