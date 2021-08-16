«Время отплывать кукухой!»: что известно о жителе Уфы, напавшем на полицейских с гирей и получившем за это две пули в грудь

Сейчас Константину грозит тюрьма за нападение на полицейского

Стала известна личность уфимца, напавшего на полицейских с ножом и получившего две пули в грудь. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, им оказался 36-летний житель Кировского района Уфы Константин Ф. – кстати, ни разу ранее не судимый и не привлекавшийся к административной ответственности. Сейчас состояние мужчины остается стабильным - он находится в больнице под наблюдением врачей.

Что с молодым мужчиной произошло в пятничное утро 13 августа – до сих пор доподлинно неизвестно. Напомним, в полицию обратился житель Зеленой рощи и заявил, что некий неадекват громит огромной гирей его иномарку «Киа», припаркованную во дворе дома. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили странного молодого человека, перепачканного кровью, который уже переключился на другую иномарку.

На просьбы полицейский остановиться и поднять руки Константин не остановился, а достал нож из кармана и двинулся в сторону правоохранителей. Одному из полицейских ничего не оставалось, как сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а когда мужчина никак не отреагировал – выстрелил ему два раза в грудь, после чего сразу же вызвал скорую помощь.

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина не остановился

«КАПИТАН, ВРЕМЯ ОТПЛЫВАТЬ КУКУХОЙ!»

О том, что Константин мог явно находиться не в себе, свидетельствует его страничка в социальной сети: минимум друзей, сотни фотографий котика вместо близких и семьи, а также явно говорящий статус: «Капитан, попутный ветер! Время отплывать кукухой!». Очевидно, что мужчине может потребоваться консультация психотерапевта. Был ли уфимец пьян, когда вышел с гирей против иномарок – тоже пока неизвестно, правоохранители продолжают устанавливать все причины инцидента.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В свою очередь следователи возбудили в отношении уфимца уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время подозреваемый находится в больнице в операционном отделении. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, планируется проведение комплекса судебных экспертиз, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного преступления, - добавили в региональном Следкоме.