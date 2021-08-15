В Башкирии пришлось эвакуировать детский лагерь

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии природные пожары добрались и до населения. Сегодня, 15 августа, пришлось эвакуировать 837 детей и сотрудников детского лагеря «Горное ущелье». Об этом сообщили в МЧС по республике.

Фото: МЧС по Башкирии

По данным ведомства, природный пожар возник на территории Абзелиловского района в одном километре от лагеря, который находится в деревне Зеленая Поляна. Его площадь составляет 1 га. Чтобы спасти людей, на место происшествия приехали 10 единиц техники и 17 человек.

Из лагеря эвакуировали 87 сотрудников и 750 детей. Всех людей перевезли в лагерь Уральские Зори», который находится в 5,5 км. Всего на спасение понадобилось девять автобусов.

НА КОНТРОЛЕ

Всего не территории республики в настоящий момент действуют десять очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 1309,7 га. Очаги зарегистрированы кроме Абзелиловского района в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Белорецком, Учалинском. Локализовать удалось шесть очагов лесных пожаров на площади 1279,1 га. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле.