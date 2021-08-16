Противотуберкулезная служба Башкирии с размахом отпраздновала свое столетие

В 1921 году в Уфе открылся первый советский противотуберкулезный диспансер, позже диспансеры начали открываться в других городах и районах республики. На сегодняшний день «ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» — это ведущее медицинское учреждение фтизиатрического профиля в Башкирии, где пациенты могут получить помощь как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

24 июня в зале Конгресс-холла «Торатау» противотуберкулезная служба Башкирии отпраздновала свое столетие. В качестве почетных гостей мероприятие посетили руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, ректор БГМУ Валентин Павлов, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Анна Казак, а также представители медицинских организаций и санаториев Башкирии, руководители фтизиатрической службы регионов России, заслуженные ветераны и сотрудники фтизиатрической службы региона.

Само празднование проходило довольно необычно – в формате научно-практической конференции, где противотуберкулезная служба подвела итоги своей деятельности в регионе за 100 лет. Также на торжественном мероприятии состоялось награждение лучших фтизиатров, которые полностью посвятили себя борьбе за человеческие жизни и здоровье. Пятерым заведующим отделениями было присвоено звание «Заслуженный врач РБ», еще ряд врачей и медсестер получили звания «Заслуженный работник здравоохранения РБ», а также были награждены медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами.

Кроме того, к юбилею Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер совместно с Издательским домом «Башкирская пресса» выпустил в свет книгу «Противотуберкулезная служба Республики Башкортостан на рубеже столетий». В книге в хронологическом порядке описываются все этапы развития противотуберкулезной помощи населению республики, опубликованы биографические статьи о почетных медицинских работниках Российской Федерации и Республики Башкортостан, внёсших значительный вклад в развитие здравоохранения республики и борьбу с туберкулёзом. Также в издание включены материалы об истории становления и развития Республиканского тубдиспансера и его филиалов, а также опубликованы редкие фотографии и архивные документы. Все желающие могут познакомиться с книгой в онлайн-формате по ссылке https://ru.calameo.com/read/004945926ee0faf5aa77c

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