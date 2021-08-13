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Экономика13 августа 2021 16:45

Акции «Башнефти» на фоне отчетности показали рост до 7%

Привилегированные акции «Башнефти» (входит в «Роснефть») в моменте показывали рост до 7%, а обыкновенные торговались с плюсом до 4,5%
Источник:kp.ru
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Увеличение цены произошло на фоне публикации отчетности за 1 полугодие 2021 года, согласно которой ключевые финансовые показатели показали значительный рост: увеличение выручки на 23,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль за этот период выросла до 27,6 млрд руб.

Отметим, что финансовую устойчивость компании при сохраняющемся ограничении добычи в рамках соглашения ОПЕК+ подтвердили рейтинговые агентства: FitchRatings – на уровне BBB со стабильным прогнозом, агентство «Эксперт РА» – ruAAA со стабильным прогнозом (это высшая оценка). При этом последнее отмечает, что компания является стратегически значимым активом для «Роснефти».

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