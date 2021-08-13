Акции «Башнефти» на фоне отчетности показали рост до 7%

Увеличение цены произошло на фоне публикации отчетности за 1 полугодие 2021 года, согласно которой ключевые финансовые показатели показали значительный рост: увеличение выручки на 23,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль за этот период выросла до 27,6 млрд руб.

Отметим, что финансовую устойчивость компании при сохраняющемся ограничении добычи в рамках соглашения ОПЕК+ подтвердили рейтинговые агентства: FitchRatings – на уровне BBB со стабильным прогнозом, агентство «Эксперт РА» – ruAAA со стабильным прогнозом (это высшая оценка). При этом последнее отмечает, что компания является стратегически значимым активом для «Роснефти».