Только цифры: «Башнефть» показывает рост

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК

В первом полугодии 2021 года «Башнефть» под управлением «Роснефти» значительно улучшила финансовые показатели. И это несмотря на сохранение ограничений по добыче нефти, согласно соглашению, между странами-участниками OПEK+.

Меры по повышению эффективности деятельности, принятые в компании, в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках, принесли свои результаты:выручка компании по итогам полугодия составила 357,3 млрд руб.– рост на 23,2%, чистая прибыль компании достигла 27,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 5 раз- до63 млрд руб.

Эти показатели не остались без внимания рейтинговых агентств. Международное агентство FitchRatings подтвердило рейтинг АНК «Башнефть» на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка). В анализе агентства подчеркивается, что компания является стратегически значимым активом для НК «Роснефть».

Финансовое положение компании в плюсе, а соответственно, можно обеспечить высокий уровень капитальных вложений. В первом полугодии 2021 года «Башнефть» инвестировала 29,4 млрд рублей – это цифры, сопоставимые с данными за аналогичный период прошлого года. Основные направления капитальных вложений - поддержание потенциала добычи и модернизация переработки.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Одно из ключевых направлений развития добычи в 2021 году - повышение эффективности отрасли и укрепление ресурсной базы. Проходка в эксплуатационном бурении в I полугодии составила 243 тыс. метров. Увеличилось и количество эксплуатационных скважин – 116, из которых 104 - горизонтальные. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил более чем 30%.

Отдельное внимание стоит уделить направлению нефтепереработки. В рамках реализации программы модернизации «Башнефть» запустила несколько проектов реконструкции и строительстваряда крупных объектов. Так, продолжается реконструкция комплекса гидрокрекинга и комплекса производства ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». По завершению работ компания сможет увеличить производственные возможности и повысить выход светлых нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе.

Как рассказали Комсомолке в «Башнефти», в настоящее время компания сохраняет передовые позиции в отрасли по показателям глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. За первые полгода 2021-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, глубина переработки нефти увеличилась на 2,7% – и составила 86,7%. Выход светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин) в этот же период вырос на 4,5% – до 68,0%.

2020 год оказался сложным и непредсказуемым для всей нефтегазовой отрасли, и сохранение устойчивости было непростой задачей. Тем не менее, по оценкам экспертов, «Башнефть» успешно восстанавливается и уверенно набирает обороты по ключевым финансовым показателям.