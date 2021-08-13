Эксперт рассказал, почему в Башкирии растет спрос на вторичное жилье

Например, только за июнь СберБанк выдал в республике более 1500 ипотечных
кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке, а с начала 2021 года — свыше 11
000 займов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.
Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
Увеличение спроса на вторичное жилье связано с несколькими причинами. Во-
первых, благодаря доступным условиям кредитования многие граждане
воспользовались «Сельской ипотекой». Во-вторых, в целом процентные ставки
по кредитам на «вторичку» в первом полугодии достигли рекордно низких
значений — от 7,7%. Кроме того, благодаря программе «Господдержка 2020»
многие семьи смогли улучшить свои жилищные условия и, переезжая в
новостройки, продавали свои прежние квартиры, которые также находили
новых покупателей на вторичном рынке.
Также Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных
расходов в сумму ипотечного кредита. Подробнее об этом можно узнать на сайтах
sberbank.ruи domclick.ru. Там же можно рассчитать предварительный ежемесячный
платеж по ипотечному кредиту.
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