Почему уфимцы продолжают доверять финансовым пирамидам?

Финансовые аналитики отметили рост интереса населения к биржевому заработку и инвестированию. На этом фоне даже снизилась популярность банковских вкладов. Зачастую людей дурят мошенники: ярок пример финансовой пирамиды «Финико». Тому, как заработать на инвестировании и как защитить себя от потерь, была посвящена пресс-конференция РБК Уфа.

Одним из ее участников стал директор уфимского филиала «БКС Мир Инвестиций» Сергей Сорокин. Он рассказал, куда выгодно вкладывать деньги.

— По-прежнему интересны акции, но здесь нужно смотреть на объем долгов компании. В тренде корпорации, работающие в добывающей отрасли. Значительную роль играют экономики США, Китая и Европы, потому что они растут. Соответственно, повышаются и ставки. Сейчас интересно вкладываться в розничную торговлю бытовой техникой, производство микросхем: эти сферы благоприятны на фоне пандемии, — поделился Сергей Сорокин.

Говоря о рисках потери средств и защите прав инвесторов, Сергей Сорокин подчеркнул важность финансовой грамотности. Ее отсутствием у большей части населения он объяснил большую популярность финансовых пирамид. Все почти так же, как 25 лет назад в «МММ»: вкладчикам обещают баснословную прибыль, нужно лишь вложить деньги в некие «проекты».

Своим мнением о сложившейся на рынке ситуации поделился кандидат экономических наук, ведущий преподаватель программы МВА Школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев. По его словам, резкая смена курса населения от банков в сторону бирж для России необычна. Но в этом есть ряд очевидных плюсов. Как минимум, развитие разных сегментов оздоравливает и укрепляет финансовую систему в целом. Но есть явления, которые могут затормозить эту тенденцию. Прежде всего, речь об элементарном непонимании людьми принципов работы биржи.

— Помнится, лет пять назад наблюдался бум популярности одного биржевого продукта. Но спустя время все закончилось, когда вдруг стало очевидно: процент прибыли ниже, чем ожидалось, — резюмировал Владимир Григорьев. — Но на финансовых биржах можно и нужно зарабатывать. Для этого важно понимание среды и законов, по которым она развивается.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала о том, как действуют организаторы финансовых пирамид. Основной принцип рекламы банален: нужно просто отдать деньги и получить сверхприбыль. Акцент делается на больших суммах за небольшой отрезок времени. Но любой мало-мальски разбирающийся в вопросе человек поймет: 400% годовых — сказка без связи с реальностью. Неудивительно, что в определенный момент пирамида «схлопывается», поглощая деньги вкладчиков. Вернуть их обратно, как правило, очень трудно.

— Тяжелее всего в ситуации, когда компания не имеет российской регистрации. Чисто теоретически, помочь вернуть средства могут правоохранительные органы. Но на практике зачастую бессильны и силовики. Только за последнее время в Центральный банк России поступило 278 тысяч жалоб на такие компании. Но в реальности пострадавших от действий мошенников гораздо больше, — отметила она.

По мнению Юлии Кузнецовой, причина такого положения дел в слишком мягком уголовном наказании за мошенничество. С другой стороны, это не оправдывает элементарного невежества населения.

Парадокс в том, что вся необходимая информация есть в интернете, в свободном доступе. Чтобы понять, является ли инвест-компания мошеннической, гениальным финансистом быть не нужно. Об этом рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по РБ Банка России Марат Кашапов.

— Зачастую обманщики базируются на элементарном нежелании людей потратить время и изучить информацию. На сайте Центробанка есть понятный и эффективный буклет о том, как отличить афериста от легального трейдера. Таких ресурсов несколько, нужно лишь всерьез озадачиться их изучением. Однако часто бывает так, что человек жалеет час на сбор информации, а потом тратит месяцы на хождения по инстанциям. Скажу также, что никто не отменял и самой простой проверки: прийти в офис и посмотреть на все своими глазами, — рассказал он.

Как считает Марат Кашапов, большую роль играет и репутационный рейтинг компании: время ее нахождения на рынке, объем успешных сделок и так далее. В то время, пока привлеченные ложными обещаниями простаки теряют деньги, опытные инвесторы вкладываются в IT-сферу, биотехнологии и производителей вакцин. Набирает популярность и инвестирование в компании, которые пока еще не на пике активности. Но, согласно прогнозам, будут там через три-пять лет.

На уровне государства программу финансовой грамотности реализует в том числе «Роспотребнадзор». Как оказалось, пострадавшие от мошенников обращаются и туда.

— Это выглядит так: приходит человек, заявляет, что его обманули. При этом попутно выясняется, что в вопросах инвестирования он разбирается слабо. Но в данном случае мы не можем выступать как контролирующий орган, потому заявления переадресуем в Банк России. С другой стороны, мы постоянно встречаемся со школьниками и студентами, организуем лекции на тему грамотного обращения с деньгами. Это оправдано высоким интересом современной молодежи, — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РБ Наталья Биккулова.

Размышляя о том, как вкладчику защитить свои средства, директор уфимского филиала инвестиционной компании «АТОН» Вадим Галеев сформулировал простое, но точное сравнение.

—Представьте, что вам предстоит серьезная медицинская операция. Можно обратиться к известному хирургу с надежной репутацией и образованием. Или же к блогеру, который увлекается медициной и рассуждает об этом на страницах интернета. На мой взгляд, выбор в пользу профессионала очевиден. К выбору брокера стоит подходить скрупулезно: убедитесь в наличии лицензии, изучите рейтинг и репутацию, выясните, какой экспертизой обладает компания и главное, ориентирована ли она именно на ваш риск-профиль, — рекомендует Вадим Галеев.