Жители элитной многоэтажки в центре Уфы объявили войну частной школе

Фото очевидцев

Жители уфимской улицы Гоголя отчаянно борются с частной школой за детскую площадку. О том, из-за чего произошел конфликт в своих социальных сетях рассказал депутат Курултая Башкирии Ильгам Галин.

По словам политика, история началась с того, что когда жители домов по улице Гоголя заселялись в свои дома, застройщики заверили новоселов, что во дворе будет расположена детская площадка. Обещание было сдержано, площадкой пользовались все: дети, их мамы и даже пожилые люди. Однако затем начались проблемы.

– В их дворе, по словам населения, строился физкультурно-оздоровительный комплекс, но его по непонятным причинам так и не достроили. Затем здание было перепродано в другие руки, после – еще в одни, в итоге же сюда заселили частную школу «Новошкола», организованную компанией «Фармленд». Обучение там стоит от 70 до 100 тысяч рублей в месяц, – рассказал депутат.

Фото очевидцев

Как утверждают местные жители, новые хозяева строения установили на территории свои порядки. Дело в том, что в спортивном комплексе детская площадка не была предусмотрена, а она, по словам депутата, была школе необходима.

– Выход нашелся сам собой, но очень странный. Жильцы рассказывают, что непонятно откуда появились подписанные чиновниками новые документы. Согласно им, земля, отводившаяся под игровые нужды простой ребятни, перешла богатым детям, а именно «Новошколе». Придомовой же территорией самих высоток оказалась дорога – проезжая часть, по которой ездят машины, – поделился депутат Госсобрания.

Таким образом, детишек, не обучающихся в частной школе, на площадку попросту не пускают. А их, по словам чиновника, в округе игровой территории больше 200. Родители пытались обращаться за разъяснениями и помощью к чиновникам, однако все тщетно.

Как также утверждают родители, «Новошкола» размещена над парковкой – это, по их мнению, небезопасно.

– Это опасно для обучающихся в «Новошколе» ребят, так как парковка доступна для всех, туда может спокойно зайти, к примеру, террорист, пронести бомбу, да вообще что угодно, – считает депутат.

Местные жители требуют разобраться с частной школы, проверить ее лицензии, разрешения на право работать с детьми, а также провести справедливое межевание в пользу простых граждан.

НО ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Адвокат Роман Петров, который представляет интересы «Новошколы» рассказал «КП-Уфа», что слова местных жителей не соответствуют действительности. Земля, на которой расположена детская площадка, по его словам, в самом деле принадлежит частной школе. Кроме того, учреждение платит аренду городским властям за использование территории.

Юрист, помимо прочего, поделился, что детская площадка в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. «Новошкола» собирается за свой счет восстановить и улучшить ее. Половина игровой территории будет доступна только для учащихся частной школы, и она будет огорожена, так как того требуют стандарты безопасности. На другой половине, как и раньше, смогут проводить время местные жители.

Однако многие остались недовольны и этими условиями и стали активно препятствовать ремонту детской площадки. Из-за этого, по словам юриста, действия на территории игровой территории пришлось временно прекратить.

– Кончилось тем, что прокурор Ленинского района порекомендовал нам ничего не делать. Поэтому пока решили все приостановить и подождать до понедельника, – рассказал Роман Петров.