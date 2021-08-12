Не хуже чем в Турции: когда в Башкирию снова вернется жара

На выходных смело отправляйтесь на пляж за августовским загаром Фото: Евгения ГУСЕВА

Август в Башкирии продолжает преподносить погодные сюрпризы. Еще недавно мы задыхались от зноя, а в Уфе два дня подряд, 4 и 5 августа, ставились температурные рекорды. В начале недели жители республики вздохнули свободнее: температура воздуха днем опускалась до вполне комфортных +25, а по ночам уже конкретно ощущалось приближение осени.

Неужели лето подходит к концу? Синоптики поспешили успокоить жителей Башкирии: жара вернется уже в эти выходные.

+33 И НИКАКИХ ДОЖДЕЙ

Уже завтра в республике ощутимо потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до +27; +32 градусов, а к выходным и вовсе впору отправляться на пляж: столбики термометров покажут +28; +33. При этом по ночам будет достаточно свежо: всего +12; +17 градусов, так что если решите отправиться куда-нибудь за город к водоему или в поход, прихватите с собой плед или теплые вещи. Что касается дождей, то в пятницу в большинстве районов республики ожидается солнечная погода и чистое безоблачное небо. В субботу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье на большей территории республики – преимущественно без осадков. Что касается ветра, то он будет южным и умеренным, поэтому не разжигайте костры в полях и близ лесов, не кидайте на землю непотушенные спички и окурки. В Башкирии и без того хватает лесных и степных пожаров, многие из которых возникли именно по вине человека.

В Уфе в ближайшие дни также ожидается солнечная и жаркая погода. Судя по прогнозу «Гисметео», в пятницу ожидается +28 градусов, в субботу +31. В воскресенье жара немного спадет до +25, но уже в понедельник столбики термометров снова покажут +31, а во вторник и вовсе +34 градуса. При этом ни намека на осадки – только яркое палящее солнце, и ветер, который будет постепенно усиливаться до 9-11 метров в секунду.

Такая жаркая и безоблачная погода, по предварительным прогнозам, продержится до конца августа. В начале сентября жара спадет, но будет все равно тепло, а вот дожди придут в республику только после 10 сентября.