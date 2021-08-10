«Крови было достаточно»: что нового в деле башкирского депутата, которого обвиняют в кровавой расправе над инвалидом

Следователи нашли достаточно доказательств, чтобы заключить Котелевского под стражу. Фото: соцсети

Громкий скандал разгорелся в Мелеузе, где в ночь на 5 августа в цехе деревообрабатывающего предприятия было найдено обезображенное тело 38-летнего Ильфата Тухветева. Неподалеку спал 29-летний депутат мелеузовского горсовета Александр Котелевский - совершенно пьяный и в крови. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе: его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Сам экс-депутат (из региональной партии КПРФ его оперативно исключили) утверждает, что его подставили. А вот родные убитого Ильфата Тухветева, у которого остались двое несовершеннолетних детей, уверены – Котелевский хочет избежать наказания, и надеются на справедливое расследование. Что же произошло в ту роковую ночь – выясняла «КП-Уфа».

ХОРОНИЛИ В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ

Обстоятельства преступления действительно запутанные. По предварительной версии следователей, Александр Котелевский готовился к собственной свадьбе, которую с размахом должны были сыграть в субботу 7 августа. Ильфат Тухветев – знаменитый в Мелеузе мастер по изготовлению поделок из дерева и кожи, к нему за сувенирами ручной работы обращались даже из других городов республики. Вот и Котелевский решил заказать у него пару деревянных именных табличек и тарелок для новобрачных, и в тот вечер поехал в цех, чтобы забрать заказ.

Далее, по той же версии следствия, мужчины выпили спиртное, после чего между ними завязалась драка.

- Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений он скончался, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Вот только родные убитого Ильфата Тухветева категорически не согласны, что их близкий человек стал жертвой обычной пьяной разборки.

- У Ильфата есть инвалидность, у него редкое заболевание крови - болезнь Гоше, и поэтому алкоголь он в принципе не употребляет. Экспертиза показала в его крови минимальное количество промилле, зато Котелевский был совершенно пьян и не соображал ничего, - рассказывает сестра убитого Леся Н. – И это не была драка, а самое настоящее избиение. Мой брат был ростом всего 165 сантиметров и очень-очень худенький из-за болезни. Куда ему было тягаться с бугаем под 190 ростом и больше 90 кг весом!

Родные Ильфата Тухветева до сих пор не могут поверить в его смерть. Фото: соцсети

Женщина до сих пор с ужасом вспоминает посмертные фотографии брата, сделанные следователями. Даже хоронить Ильфата пришлось в закрытом гробу – настолько тело было обезображено, голова пробита, а сломанные ребра торчали через кожу.

Родных убитого мужчины откровенно смущают несколько обстоятельств. Первое: в здании цеха находился охранник, но на вопросы следователей он сразу же заявил, что все было тихо, и он не слышал ни шума драки, ни криков о помощи. Второе – изначально якобы в цеху вместе с Котелевским был его племянник, который вскоре уехал домой. Тогда каким образом телефон убитого позже оказался у него дома? И третий момент: зачем в цех примерно через час после случившегося приехала невеста Александра Котелевского?

«КРОВИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО – И НА РУКАХ, И НА ОДЕЖДЕ»

Сама же несостоявшаяся супруга депутата в интервью с журналистами уверяет: Александр – добрейшей души человек, который и мухи не обидит. А что в тот вечер пьяный был – так свадьба же скоро, вот и отмечали с хорошим приятелем. В тот вечер она сначала долго пыталась дозвониться до жениха по телефону, а потом, забеспокоившись, на такси поехала в цех.

- Да, пьяный, пару раз упал - я его и отряхивала. Но на нем ни капли крови не было. Он вообще был абсолютно нормальный, просто пьяный. Далее мы проходим в этот цех, где и увидели труп, - рассказала Айгуль С. в беседе с журналистами «Рен-ТВ».

Невеста Котелевского уверяет, что на нем не было ни капли крови, да и вообще - он никогда не вступает в драку. Фото: соцсети

Девушка уверяет, что ее жених лично потребовал вызвать скорую и полицию. Поэтому он никак не может быть причастен к преступлению, его – подставили, а убийца – совсем другой человек.

Вот только местные жители вспоминают, что Котелевский и ранее уже успел засветиться в нескольких неприятных историях. Например, летом, будучи сильно пьяным, провоцировал на драку посетителей местного летнего кафе. А совсем недавно получил штраф за неподобающее поведение.

- Не ему ли 5 августа дали штраф за то, что он в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, нецензурно выражался, размахивал руками, вёл себя буйно и агрессивно? Может, это другой Котелевский А. М.? Время меняет людей, а в совокупности с алкоголем тем более! – возмущается местная жительница Елена Г.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», в 2008 году у Александра Котелевского были проблемы с законом: его подозревали в краже и покушении на преступление. Но как сообщил собственный источник «Комсомолки», тогда уголовное дело было прекращено по примирению сторон.

Опроверг наш источник в следствии и заявление невесты экс-депутата, что на Александре не было ни капли крови.

- Крови было достаточно – и на одежде, и на обуви, и на руках, - подтвердил собеседник «КП-Уфа».

В пресс-службе регионального следственного комитета уточнили, что хотя обвиняемый своей вины не признал, «следователями совместно с сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершенному преступлению». Сейчас Котелевский на 2 месяца заключен под стражу, пока сыщики продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

ИЗ ПАРТИИ ОПЕРАТИВНО ИСКЛЮЧИЛИ

Пока же жители Мелеуза разделись на два лагеря: одни горячо защищают Котелевского и уверяют всех в его невиновности. Другие переживают, что депутатская корочка поможет преступнику избежать заслуженного наказания. Некоторые уверяют, мол, когда приехали полицейские, депутат грозился, что «полетят погоны».

На время расследования Котелевского исключили из партии. Фото: соцсети

Как бы там ни было, о депутатской неприкосновенности Котелевскому пока придется забыть. В региональном отделении партии КПРФ заявили, что его исключили из партии.

- Конечно, есть презумпция невиновности, но раз уж такая информация есть, мы должны отреагировать, - заявили в партии, подчеркнув, что ожидают результатов расследования, и в случае, если невиновность Котелевского будет доказано – его восстановят.

ДУШИ НЕ ЧАЯЛ В ДЕТЯХ

Родственники погибшего Ильфата Тухветева до сих не могут поверить, что его больше нет в живых. Супруга Ильфата отказалась от каких-либо разговоров с журналистами, сын и дочь мужчины также очень тяжело переживают случившееся.

- Брат души не чаял в детях, да и они были к нему очень привязаны. У них была очень тесная связь… - вздыхает сестра погибшего

Безутешная родственница вспоминает, как вместе с братом 21 год назад они попали в жуткую аварию, но выжили вопреки прогнозам врачей.

- Мы поехали с ним в Екатеринбург добровольцами на восстановление детского дома, а когда возвращались домой, в нас врезалась «Нива», полная пьяных подростков. Машина всмятку, у меня была сломана шея пополам, а у Ильфата ноги переломаны в нескольких местах, плюс многочисленные ушибы. Ильфат несколько лет восстанавливался, сначала костыли, потом трость... Заново учился ходить. И это очень горько и обидно, выжить в такой мясорубке и умереть от рук пьяного неадеквата, - сокрушается сестра погибшего мужчины.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.