Не думай, где взять деньги на риелтора и юридическую проверку: в Башкирии их можно включить в ипотечный кредит вместе со Сбером

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Многоцелевой кредит позволяет включить в сумму ипотеки расходы на оплату таких сервисов, как «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», «Юридическая проверка», а также оплатить услуги агентства недвижимости или риелтора. Взять многоцелевой кредит можно при покупке квартиры на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, при первоначальном взносе от 10%».

Воспользоваться многоцелевым кредитом могут и клиенты с правом на получение материнского или семейного капитала. Они могут оплатитьчасть стоимости приобретаемой квартиры при условии перечисления денег непосредственно продавцу, а также основной долг с процентами по полученному многоцелевому кредиту.

Сбер сохраняет возможность получить налоговый вычет по такому кредиту. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости. Оформить многоцелевой кредит можно сразу при подаче заявки на ипотеку.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.

На правах рекламы