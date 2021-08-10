Среди жертв - маленькие дети: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

Тела водителя и его младшей дочери из искореженной машины извлекали спасатели

Прошлая неделя отметилась в Башкирии сразу несколькими громкими происшествиями, в которых пострадали дети. Несчастные случаи на воде, ДТП, агрессия взрослых и жертва природной стихии – «Комсомолка» вспомнила ЧП, которые обсуждала вся республика.

В УФЕ ДЕБОШИР НАБРОСИЛСЯ С КУЛАКАМИ НА ДЕТЕЙ

Долгие разбирательства со следователями ожидают уфимца, который набросился с кулаками на маленьких детей. Все произошло в Затоне: там камера видеонаблюдения засняла, как неадекватный мужчина в подъезде сначала выясняет отношения с женщиной с маленьким ребенком на руках, замахивается на младенца, а потом переключает свою агрессию на девочку лет 10, которая стояла рядом. Мужчина схватил ребенка за волосы, а потом с силой ее оттолкнул в сторону, из-за чего девочка упала и ударилась головой об угол. На помощь ребенку вышли соседи, которые утихомирили дебошира и вызвали полицию.

Следователи выяснили, что агрессивный мужчина приходится отчимом пострадавшей девочке, а маленький ребенок – его родной сын. Сейчас мать с детьми находится в кризисном центре.

СКОНЧАЛАСЬ ДЕВОЧКА, КОТОРУЮ ПРИДАВИЛО СОРВАННОЙ УРАГАНОМ КРЫШЕЙ

В Белебее скончалась 14-летняя девочка, которую придавило сорванной ураганом крышей супермаркета. Напомним, все случилось еще 20 июля в селе Бижбуляк. Порывы ветра повредили крышу, и обломок кровли придавил подростка, проходившего мимо. В тяжелом состоянии девочку отвезли в Белебей, где прооперировали, но черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной. Несмотря на все усилия врачей, через три недели Настя Зайцева скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.

- Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Примите искренние соболезнования, - выразил свои соболезнования глава администрации Бижбуляка Артур Зарипов.

В АВАРИИ ПОГИБЛИ 1,5-ГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА И ЕЕ ОТЕЦ

Вечером 8 августа в Туймазинском районе на трассе столкнулись Hyundai Creta и грузовой «КамАЗ». В легковушке находилась молодая семья: супружеская пара и их малолетние дети. В итоге от полученных травм 33-летний водитель и его 1,5-летняя дочь погибли на месте, 28-летнюю жену и старшую трехлетнюю дочь с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются следователи, которые через прокуратуру запросили материалы проверки по ДТП.

В ПРУДУ УТОНУЛ ДВУХЛЕТНИЙ МАЛЫШ

Тем же вечером в селе Тайняшево Чекмагушевского района утонул двухлетний ребенок. Как сообщили в МЧС республики, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом. Дети дошли до местного пруда и зашли в воду, но поскольку рядом не было никого из родителей и других взрослых, младший ребенок утонул. Сейчас полицейские разбираются, почему дети были предоставлены сами себе.