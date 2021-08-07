«Услышала хруст, а потом нестерпимая боль»: 18-летняя девушка из Башкирии борется с опасной болезнью

Впервые боль появилась еще в августе прошлого года, но врачи утверждали, что нет ничего серьезного

Александре Галимзяновой из Нефтекамска всего лишь 18 лет: но вместо каникул с друзьями девушка проводит все свое время в больничных стенах. Все дело в редком и очень опасном диагнозе – саркоме Юинга левой бедренной кости 4 стадии с множественными метастазами, из-за которого уже 8 месяц Саша прикована к постели. Но вот сама девушка признается: по жизни она настоящий оптимист, а потому уверена, что с любой болезнью можно справиться.

«ДУМАЛИ, ПОСЛЕДСТВИЯ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЫ»

- Сколько себя помню, всегда занималась спортом, и даже получила 1 взрослый разряд по волейболу. В августе 2020 года заметила, что стало побаливать левое колено. Сначала подумала, что ничего страшного, просто ушиблась, но боль и дискомфорт не исчезали. Я ходила к хирургу, посещала физкабинет. Врачи говорили, что, скорее всего, это последствие какой-то спортивной травмы, ничего страшного, - вспоминает Саша.

В ноябре боль стала невыносимой, а еще Саша стала замечать, что левое бедро стало шире правого, и поэтому снова обратилась в больницу. МРТ показало изменения в мениске и коленном суставе, поэтому врачи запланировали на февраль проведение артроскопии, но перед самым новым годом случилась беда.

- Все произошло 29 декабря. Я встала на колено и вдруг услышала резкий хруст, а потом по ноге разлилась нестерпимая боль. Я поняла, что у меня просто сама по себе сломалась нога. На скорой меня отвезли в травматологию, сделали рентген и отправили на скелетное вытяжение. Помню, как ко мне подошел врач и сказал, что, скорее всего, у меня в ноге какое-то новообразование, а доброкачественное оно или нет, предстоит выяснить. Я почему-то сразу подумала, что это рак. Кстати, с того дня я больше так и не вставала на ноги, - говорит Александра.

Сейчас девушка прикована к кровати и уже 8 месяц не вставала на ноги

«БЫЛА СПОКОЙНА, УСЛЫШАВ ДИАГНОЗ»

Вскоре страшный диагноз подтвердился. Делать операцию было нельзя, необходимо, чтобы опухоль уменьшилась, и Александру отправили на химиотерапию. Вот только три курса и смена препаратов не дала никаких результатов, опухоль не реагировала на лечение. В итоге девушку выписали домой – врачи не дают никаких гарантий и прогнозов, поэтому родные Саши начали искать срочный вариант лечения дочери за границей.

- Мы отослали письма в самые разные клиники, теперь ждем ответа. Как получим приглашение – сразу же поедем, поскольку тянуть нельзя. Я уверена, что мне обязательно помогут там, и я снова смогу ходить, - признается девушка. – Я когда услышала свой диагноз уже была спокойна. Потому что была готова к нему. Потому что не боюсь проиграть болезни.

Саше уже сейчас нужна помощь неравнодушных людей. И хотя пока нет официального счета, семья Александры уже начала сбор на лечение, потому что набрать миллионную сумму за пару дней никак не удастся. Если и вы хотите помочь девушке, то можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(982)661-82-84 (получатель Александра Генадьевна Г.)