Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 12:15

Как доехать из Уфы в Казань

Выбираем самый удобный маршрут до столицы соседней республики
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Объясняем, как добраться до соседнего Татарстана из Уфы

Объясняем, как добраться до соседнего Татарстана из Уфы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Маршрут поездки из Уфы в Казань остается одним из самых популярных для жителей Башкирии. Всего за 8 часов можно оказаться в столице соседней республики, которая так похожа на нашу, но имеет интересные отличия. В нашем небольшом материале мы расскажем, как можно доехать из Уфы в Казань.

АВТОМОБИЛЬ

Пожалуй, один из самых доступных способов добраться до соседеней республике – на автомобиле. В зависимости от выбранной дороги путь будет составлять от 530 до 550 километров. Самый простой маршрут – по трассе М-7 «Волга». Трасса имеет федеральный статус, поэтому почти на всех участках состояние дорожного полотна прекрасное. Из Уфы следует отправляться со стороны западного выезда и следовать дорожным указателям или советам навигатора. Дорога проходит через Верхнееркеево, Мензелинск и Набережные Челны.

Также возможен альтернативные маршруты: через Чекмагуш, Бакалы, Сарманово и Заинск или по трассе М-5 «Урал» через Кандры, Октябрьский и Альметьевск.

АВТОБУС

Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно сесть за руль, самым оптимальным способом добраться из Уфы в Казань станет автобус. Рейсы большой и малой вместимостей отправляются несколько раз в день. Цены на билеты - от 1 до 1,5 тысяч рублей. Время в пути – от 5 до 12 часов.

САМОЛЕТ

Неплохой вариант для тех, кто планирует заранее посетить Казань. В таком случае перелет «туда-обратно» обойдется всего в 5 тысяч рублей. Если покупать билеты за сутки до полета, то цена вырасти втрое. Авиарейсы из Уфы в Казань не так популярны, поэтому в некоторых случаях придется летать с пересадкой в Москве – на перелет придется потратить до 16 часов. Прямой рейс доставит вас из Уфы в Казань меньше, чем за час.

ПОЕЗД

Не самый предпочтительный вариант, если вас, конечно, не привлекает железнодорожная романтика. Прямого сообщения между Уфой и Казанью нет, поэтому путешественникам в любом случае предстоит пересадка. Таким образом, время в пути может доходить до 27 часов. Цены на железнодорожные билеты от Уфы до Казани колеблются от 2 до 3,5 тысяч рублей.

КАРТИНА ДНЯ