Как доехать из Уфы в Казань

Объясняем, как добраться до соседнего Татарстана из Уфы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Маршрут поездки из Уфы в Казань остается одним из самых популярных для жителей Башкирии. Всего за 8 часов можно оказаться в столице соседней республики, которая так похожа на нашу, но имеет интересные отличия. В нашем небольшом материале мы расскажем, как можно доехать из Уфы в Казань.

АВТОМОБИЛЬ

Пожалуй, один из самых доступных способов добраться до соседеней республике – на автомобиле. В зависимости от выбранной дороги путь будет составлять от 530 до 550 километров. Самый простой маршрут – по трассе М-7 «Волга». Трасса имеет федеральный статус, поэтому почти на всех участках состояние дорожного полотна прекрасное. Из Уфы следует отправляться со стороны западного выезда и следовать дорожным указателям или советам навигатора. Дорога проходит через Верхнееркеево, Мензелинск и Набережные Челны.

Также возможен альтернативные маршруты: через Чекмагуш, Бакалы, Сарманово и Заинск или по трассе М-5 «Урал» через Кандры, Октябрьский и Альметьевск.

АВТОБУС

Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно сесть за руль, самым оптимальным способом добраться из Уфы в Казань станет автобус. Рейсы большой и малой вместимостей отправляются несколько раз в день. Цены на билеты - от 1 до 1,5 тысяч рублей. Время в пути – от 5 до 12 часов.

САМОЛЕТ

Неплохой вариант для тех, кто планирует заранее посетить Казань. В таком случае перелет «туда-обратно» обойдется всего в 5 тысяч рублей. Если покупать билеты за сутки до полета, то цена вырасти втрое. Авиарейсы из Уфы в Казань не так популярны, поэтому в некоторых случаях придется летать с пересадкой в Москве – на перелет придется потратить до 16 часов. Прямой рейс доставит вас из Уфы в Казань меньше, чем за час.

ПОЕЗД

Не самый предпочтительный вариант, если вас, конечно, не привлекает железнодорожная романтика. Прямого сообщения между Уфой и Казанью нет, поэтому путешественникам в любом случае предстоит пересадка. Таким образом, время в пути может доходить до 27 часов. Цены на железнодорожные билеты от Уфы до Казани колеблются от 2 до 3,5 тысяч рублей.