«Здесь бойню устраивали?!»: семья из Башкирии наткнулась на 11 отрезанных голов у гаража

Части тел лежали на траве Фото: vk.com

Семья из Башкирии отправилась в свой гараж на окраине города и нашла рядом с ним 11 отрезанных коровьих голов.

Жутковатое видео с места, где обнаружили «биологические отходы» местные жители выложили в соцсетях еще 4 августа. На кадрах женщина эмоционально описывает, что обнаружила по приезде.

- Приехали в гараж на Элеваторной. Здесь такой вонизм и головы лежат. Здесь бойню устраивали? Уф, ужас. Здесь свалка голов. 11 голов! Ни у кого, интересно, коровы не пропадали? – риторически вопрошает женщина.

Еще один местный житель сообщил корреспонденту «КП-Уфа», что не даже представляет, откуда могли взяться головы мертвых животных. По словам мужчины, рядом нет мясных производств или ферм, откуда могли принести части тел коров.

- Я звонил в гаражный кооператив, они сказали, что уже все убрали, - добавил житель Стерлитамака.

Смотреть видеосюжет В Стерлитамаке нашли 11 коровьих голов

В комментариях к видео предположили, что он голов животных могли избавиться после сдачи животных на мясо. Однако эта версия сомнительна – обычно фермеры сдают скотину на убой целиком.

Напомним, что ранее мы сообщали об опасном скотомогильнике под Уфой рядом с деревней Федеровка. Территория располагалась рядом с водоемами, а расстояние от скотомогильника до ближайшего населенного пункта не превышало 500 метров.