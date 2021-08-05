Лучшие нефтяники России вновь показали свое мастерство на площадках «Башнефти»

На днях в столицу Башкирии съехались сотни нефтяников со всей страны, чтобы на производственных площадках «Башнефти» (входит в «Роснефть») определить «Лучшего по профессии» крупнейшей нефтяной компании страны. Финальный этап смотра-конкурса прошел в Уфе уже во второй раз и вновь объединил участников практически со всех уголков России – от Южно-Сахалинска до Туапсе. На нефтеперерабатывающих заводах, автозаправках и объектах добычи нефти соревновались более 600 участников, 82 из которых представляли дочерние общества «Башнефти».

«Комсомолка» побывала на шести площадках, где проходил смотр-конкурс и поговорила с участниками соревнований. Представители различных дочерних обществ «Роснефти»в 16-й раз показывали свое мастерство. В этом году нефтяники выявляли лучших из лучших в 28 номинациях в трех сферах: нефтегазодобыча, нефтепереработка и нефтепродуктообеспечение.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ

К слову, чтобы попасть в финальную часть соревнований, каждый из участников должен был сначала одержать победу в своей номинации в дочернем обществе «Роснефти». Так что без сомнений можно сказать, что в конце июля Уфа приняла лучших работников нефтяной отрасли России.

В нефтесборном парке «Сергеевка» близ Дмитриевки, что в Уфимском районе Башкирии, состязались товарные операторы. Мы поговорили с одним из конкурсантов, представлявшем ООО «Башнефть-Добыча». Эльвер Гимазетдинов на тот момент уже выступил перед компетентным жюри и с удовольствием поделился эмоциями от участия в конкурсе.

- В компании я работаю с 2005 года.Несколько лет назад поймал себя на мысли, что уже не хочется ограничиваться исключительно теми знаниями, которые обрёл за годы работы. Хочется глубже постичь тонкости профессии и полнее реализовать свой потенциал. Именно поэтому в 2018 году поступил в Уфимский нефтяной университет, а в 2019-м подал заявку на участие в конкурсе профмастерства. В результате был признан лучшим товарным оператором в «Башнефть-Добыче», а в финале конкурса «Лучший по профессии» предприятий группы «Роснефть» занял третье место в номинации. Каким будет результат этого года – покажет время , - говорит Эльвер Гимазетдинов.

БУРЯ ЭМОЦИЙ

В восторге от атмосферы на конкурсе осталась и лаборант химического анализа из ООО «Башнефть-Добыча» Ольга Гильмиярова. В беседе с «Комсомолкой» она также не сдерживала положительных эмоций от участия в соревнованиях. Ведь если работник нефтяной отрасли пробился в финал, значит он уже один из лучших в своем деле.

- Конкурс профессионального мастерства – это огромные возможности, которые компания открывает перед своими сотрудниками и позволяет полностью раскрыть свой потенциал, показать себя. На своих рабочих местах мы, как правило, выполняем рутинную работу, и все действия лаборанта доведены до автоматизма. А конкурс – это новый вызов, нестандартные ситуации, усложненные задания. И, конечно же, острая конкуренция! Участники здесь получают новые знания, мы стараемся познать новые грани своей профессии. Для меня участие в конкурсе – это толчок к профессиональному росту, - отмечает Ольга Гильмиярова.

На установке предварительного сброса воды в Авдоне, мы встретились еще с одним конкурсантом, который только что завершил выполнение задания. Руслан Муллагалиев участвовал в конкурсе «Лучший по профессии» впервые и показал отличный результат в номинации «Трубопроводчик линейный».

- Ощущения после конкурса? Адреналин кипит! Выступил, как мне кажется, хорошо. Конкурс реально мотивирует рядовых сотрудников раздвигать горизонты своих знаний, совершенствовать навыки. Он стал катализатором здоровой состязательности в нашем коллективе. Это важно, потому что растет квалификация не только участников конкурса, а всего цеха и даже предприятия, - поделился Руслан Муллагалиев (когда номер готовился к печати,выяснилось, что наш собеседник стал вторым в своей номинации, а также был признан лучшим в области безопасности труда).

Работники «Башнефти» в общем зачете заняли первое место: призовые места в 16 номинациях, половина из них – первые, а также 8 башкирских нефтяников получили награды за следование высоким стандартам промышленной безопасности и охраны труда.