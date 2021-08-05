«Наступает апокалипсис»: в Башкирии снова разбушевалась непогода

Огонь моментально перекинулся на дома и постройки. Фото: МЧС по РБ

В начале августа погода преподнесла для жителей Башкирии сразу несколько неприятных сюрпризов. Аномальная жара, ураганный ветер, грозы – чем запомнилась первая неделя августа для жителей региона, читайте в материале «КП-Уфа».

НОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

Не успели горожане передохнуть от палящего июльского зноя, как столбики термометров снова поползли вверх, побивая многолетние температурные рекорды. Так 3 августа в Уфе был побит температурный рекорд, который держался еще с 2000 года. Тогда метеорологическая станция Уфа – Дема регистрировала максимальную температуру воздуха днем +35,4°. Спустя 21 год этот показатель составил +36,3°.

От зноя изнывала не только Уфа. Средняя температура воздуха в этот день в республике колебалась от 30 до 37,4°. Самую сильную жару зарегистрировали метеостанции в селе Раевском (Альшеевский район) и Туймазах.

В Чекмагуше ветер повредил десятки крыш домов. Фото: соцсети

Уже на следующий день синоптики заявили, что в Уфе снова побит температурный рекорд, который держался пять лет. Станция Уфа-Дема показала +37,8°. Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2016 году – тогда температура повышалась до +35,5°. А вот жителям Стерлитамака и вовсе было не до шуток: днем температура воздуха в городе поднялась до +39,1°. Горожане отмечают, что такой жары они не припомнят уже давно.

- Кажется, наступает апокалипсис. В фильмах конец света всегда с приходом жары начинается, - иронизируют уфимцы в соцсетях.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНОВ

Впрочем, помимо изнуряющей жары, жителям Башкирии пришлось столкнуться еще с одной природной стихией. Ближе к вечеру 4 августа под Уфой ураганный ветер снес крышу супермаркета в поселке Булгаково. Очевидцы засняли, как ураган сорвал кровлю и бросил на дорогу, словно лист бумаги. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших – зато двум припаркованным рядом автомобилям теперь точно понадобится капитальный ремонт.

Ураган сорвал кровлю с супермаркета, обрушив на припаркованные рядом машины. Фото: соцсети

Позже ураган разбушевался в Чекмагушевском районе, где ветер повредил кровлю сразу у 12 многоквартирных домов, частично снес крышу у двух школ и 3 торговых павильонов, оборвал линии электропередач. Всю ночь на улицах работали электрики и коммунальщики, которые разбирали обломки кровли и восстанавливали электричество.

- Мы организовали комиссию по чрезвычайным ситуациям, сформировали аварийные бригады. В первую очередь занялись восстановлением электричества и расчистили дороги от завалов. В райцентре провели подомовой обход, успокоили людей, - отчитался по проделанной работе глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

ИЗ-ЗА МОЛНИИ СГОРЕЛИ ДВА ДОМА

А вот в Бирске вечером разразилась сильная гроза. Разряд молнии стал причиной крупного пожара в двух жилых домах, также сгорели два дощатых сарая, баня и гараж. Как рассказали в республиканском МЧС, все случилось вечером 4 августа на улице Социалистической, когда из-за удара молнии вспыхнул двухэтажный бревенчатый дом, а пламя быстро перекинулось на соседние постройки. Пожар тушили 18 пожарных и 6 единиц спецтехники, в итоге жертв и более масштабных разрушений удалось избежать. Тушить пожар помогали местные жители, и даже маленькие дети носили ведра с водой и землей.

Тушить пожар помогали местные жители. Фото: соцсети

- Дым, который бил по глазам, жар, волнение, этот день я запомню надолго... – с ужасом вспоминают местные жители.

- Вспыхнуло все за секунды, шаровая молния, взрыв, люди еле успели выскочить, - рассказывают очевидцы.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС России, а горожане собирают помощь семьям погорельцев с маленькими детьми, которые вмиг потеряли все нажитое и остались на улице.